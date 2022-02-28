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В МИД России заявили о потере легитимности украинской власти
Источник материала: ОНТ
Власти Украины потеряли контроль над ситуацией в стране и делегитимизировали себя. Такое мнение в эфире проекта «Воскресный вечер с Владимиром Соловьевым» на канале «Россия 1» озвучила официальный представитель МИД России Мария Захарова. Ее слова
Фото: Pixabay
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Власти Украины потеряли контроль над ситуацией в стране и делегитимизировали себя. Такое мнение в эфире проекта «Воскресный вечер с Владимиром Соловьевым» на...
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