Переговоры между Россией и Украиной еще не стартовали

Источник материала: ОНТ

События, происходящие в Украине, требуют дипломатических решений. Переговоры – единственно верный путь, чтобы не допустить еще большего кровопролития. Это неизменная позиция Минска. Наш Президент не раз говорил о готовности предоставить площадку для того, чтобы Киев и Москва нашли компромисс.

Сейчас мы в ожидании переговоров. Накануне президенты Беларуси и Украины в телефонном разговоре определились с местом – это украинско-белорусская граница в районе реки Припять. Здесь делегации встретятся без предварительных условий. Переговоры пока не начались. Задержка из-за сложной логистики и необходимости обеспечить безопасность для делегации Украины.

Тем временем Глава Еврокомиссии предупредила европейцев, что они пострадают из-за санкций, которые вводятся против России. Но, судя по всему, Брюссель настроен жертвовать интересами простых жителей Европейского Союза.

Фото: Pixabay

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