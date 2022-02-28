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Переговоры между Россией и Украиной еще не стартовали

28.02.2022 09:25 — Разное | ОНТ  
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Источник материала: ОНТ

Переговоры между Россией и Украиной еще не стартовали

События, происходящие в Украине, требуют дипломатических решений. Переговоры – единственно верный путь, чтобы не допустить еще большего кровопролития. Это неизменная позиция Минска. Наш Президент не раз говорил о готовности предоставить площадку для того, чтобы Киев и Москва нашли компромисс.

Сейчас мы в ожидании переговоров. Накануне президенты Беларуси и Украины в телефонном разговоре определились с местом – это украинско-белорусская граница в районе реки Припять. Здесь делегации встретятся без предварительных условий. Переговоры пока не начались. Задержка из-за сложной логистики и необходимости обеспечить безопасность для делегации Украины.

Тем временем Глава Еврокомиссии предупредила европейцев, что они пострадают из-за санкций, которые вводятся против России. Но, судя по всему, Брюссель настроен жертвовать интересами простых жителей Европейского Союза.

Фото: Pixabay

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Теги: Минск
 
 
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События, происходящие в Украине, требуют дипломатических решений. Переговоры – единственно верный путь, чтобы не допустить еще большего кровопролития. Это...
 
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