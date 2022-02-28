Наблюдатели отметили спокойную и доброжелательную атмосферу во время референдума

Источник материала: ОНТ

Спокойную и доброжелательную атмосферу во время референдума отмечали и наблюдатели, в том числе, международные. Среди них – самые разные люди. На участках в этот день можно было встретить знаменитостей.

Подробности смотрите в видеоинформации.

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