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Наблюдатели отметили спокойную и доброжелательную атмосферу во время референдума
Источник материала: ОНТ
Спокойную и доброжелательную атмосферу во время референдума отмечали и наблюдатели, в том числе, международные. Среди них – самые разные люди. На участках в этот день можно было встретить знаменитостей.
Подробности смотрите в видеоинформации.
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Спокойную и доброжелательную атмосферу во время референдума отмечали и наблюдатели, в том числе, международные. Среди них – самые разные люди. На участках в этот...
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