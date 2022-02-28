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Референдум-2022: за что граждане отдавали свои голоса
Источник материала: ОНТ
В каждом уголке Беларуси были созданы максимально комфортные условия для того, чтобы люди смогли сделать свой выбор. Они точно знают, почему пришли голосовать. Ценности, которые объединяют общество – уважение к историческому прошлому, достойное настоящее и возможность строить свое будущее самостоятельно.
Подробности смотрите в видеоинформации.
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В каждом уголке Беларуси были созданы максимально комфортные условия для того, чтобы люди смогли сделать свой выбор. Они точно знают, почему пришли голосовать....
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