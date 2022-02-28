В Добруше два пенсионера занимались скандинавской ходьбой и провалились под лед

Источник материала: БелТА

28 февраля, Гомель /Корр. БЕЛТА/. В Добруше два человека провалились под лед. Их спасли работники МЧС, сообщили БЕЛТА в Гомельском областном управлении МЧС.

Сообщение о двух тонущих людях на водоеме по пер. Красноармейскому в Добруше поступило в службу спасения 27 февраля в 14.46. Когда работники МЧС Добрушского района прибыли на место, тонувшие находились на поверхности воды в 20 м от берега.

"Предварительно установлено, что мужчина 1950 года рождения и женщина 1952 года рождения занимались скандинавской ходьбой и решили сократить дорогу к дому по льду. При пересечении водоема провалились под лед", - рассказали в областном управлении. Инцидент произошел на водоеме шириной около 50 м, глубиной от 1,5 до 3 м.

Работники МЧС помогли тонувшим выбраться из воды и доставили на берег, где их передали бригаде скорой медицинской помощи. После осмотра с предварительным диагнозом "общее переохлаждение" спасенные госпитализированы.-0-