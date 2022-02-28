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Здание склада горело на Светлогорском машиностроительном заводе

28.02.2022 10:21 — Разное | БелТА  
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Источник материала: БелТА

28 февраля, Гомель /Корр. БЕЛТА/. На Светлогорском машиностроительном заводе горело здание склада, сообщили БЕЛТА в Гомельском областном управлении МЧС.

Информация о пожаре железобетонного здания склада на территории производства ОАО "Светлогорский машиностроительный завод" в поселке Сосновый Бор поступила спасателям после полудня 27 февраля.

Огнем уничтожена деревянная кладовая в здании склада. "Пострадавших нет. Технологический процесс не нарушен. Эвакуация не проводилась", - уточнили в УМЧС.

Причина пожара устанавливается. Рассматриваемая версия - нарушение правил эксплуатации электросетей и электрооборудования.-0-

 
Теги: Гомель
 
 
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Информация о пожаре железобетонного здания склада на территории производства ОАО "Светлогорский машиностроительный завод" в поселке Сосновый Бор поступила...
 
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