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Здание склада горело на Светлогорском машиностроительном заводе
Источник материала: БелТА
28 февраля, Гомель /Корр. БЕЛТА/. На Светлогорском машиностроительном заводе горело здание склада, сообщили БЕЛТА в Гомельском областном управлении МЧС.
Информация о пожаре железобетонного здания склада на территории производства ОАО "Светлогорский машиностроительный завод" в поселке Сосновый Бор поступила спасателям после полудня 27 февраля.
Огнем уничтожена деревянная кладовая в здании склада. "Пострадавших нет. Технологический процесс не нарушен. Эвакуация не проводилась", - уточнили в УМЧС.
Причина пожара устанавливается. Рассматриваемая версия - нарушение правил эксплуатации электросетей и электрооборудования.-0-
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Информация о пожаре железобетонного здания склада на территории производства ОАО "Светлогорский машиностроительный завод" в поселке Сосновый Бор поступила...
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