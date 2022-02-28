За изменение Конституции проголосовали 82,86% от принявших участие в голосовании избирателей. Подведены предварительные итоги референдума

Источник материала: ОНТ

Ключевое событие этих дней, которое задает вектор для будущего развития страны – референдум по изменениям и дополнениям Конституции. То, что он состоялся, стало известно уже накануне к обеду. Явка по стране превысила необходимый порог. Предварительные результаты поздно вечером озвучил Центризбирком. К этому часу уже есть обновленные данные. ЦИК провел пресс-конференцию.

Основной день голосования прошел в Белоруссии в воскресенье, 27 февраля, предварительное началось 22 февраля. Участникам предлагали ответить на один вопрос: «Принимаете ли Вы изменения и дополнения Конституции Республики Беларусь?».

За изменение Основного закона проголосовали 82,86% от принявших участие в голосовании избирателей, или 65,16 от общего количества включённых в списки участников референдума. Против – 12,8%.

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