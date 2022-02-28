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Белорусские военнослужащие опровергают фейки о своем участии в российской специальной военной операции в Украине
Источник материала: ОНТ
Преднамеренная ложь и желание развязать настоящую войну. Белорусские военнослужащие опровергают многочисленные фейки о своем участии в российской специальной военной операции.
Эту информацию в очередной раз подтвердили и в Министерстве обороны нашей страны, заявив, что вбросы о якобы белорусских военных в Украине – безответственная попытка нагнетать и без того напряженную ситуацию в регионе.
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Белорусские военнослужащие опровергают фейки о своем участии в российской специальной военной операции в Украине
Преднамеренная ложь и желание развязать настоящую войну. Белорусские военнослужащие опровергают многочисленные фейки о своем участии в российской специальной...
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