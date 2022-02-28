Белорусские военнослужащие опровергают фейки о своем участии в российской специальной военной операции в Украине

Источник материала: ОНТ

Преднамеренная ложь и желание развязать настоящую войну. Белорусские военнослужащие опровергают многочисленные фейки о своем участии в российской специальной военной операции.

Эту информацию в очередной раз подтвердили и в Министерстве обороны нашей страны, заявив, что вбросы о якобы белорусских военных в Украине – безответственная попытка нагнетать и без того напряженную ситуацию в регионе.

Леонид Косинский, помощник министра обороны Беларуси: «Соединения и воинские части Республики Беларусь находятся в пунктах постоянной дислокации, выполняют план подготовки в соответствии с предназначением. Часть сил и средств выведены для усиления южной границы с целью исключить проникновения диверсионно-разведывательных групп с территории Украины, поставки оружия и боеприпасов».

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