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Белорусские военнослужащие опровергают фейки о своем участии в российской специальной военной операции в Украине

28.02.2022 11:07 — Разное | ОНТ  
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Источник материала: ОНТ

Белорусские военнослужащие опровергают фейки о своем участии в российской специальной военной операции в Украине

Преднамеренная ложь и желание развязать настоящую войну. Белорусские военнослужащие опровергают многочисленные фейки о своем участии в российской специальной военной операции.

Эту информацию в очередной раз подтвердили и в Министерстве обороны нашей страны, заявив, что вбросы о якобы белорусских военных в Украине – безответственная попытка нагнетать и без того напряженную ситуацию в регионе.

Леонид Косинский, помощник министра обороны Беларуси: «Соединения и воинские части Республики Беларусь находятся в пунктах постоянной дислокации, выполняют план подготовки в соответствии с предназначением. Часть сил и средств выведены для усиления южной границы с целью исключить проникновения диверсионно-разведывательных групп с территории Украины, поставки оружия и боеприпасов».

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Преднамеренная ложь и желание развязать настоящую войну. Белорусские военнослужащие опровергают многочисленные фейки о своем участии в российской специальной...
 
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