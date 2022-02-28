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Кодовое название «домик рыбака». Где пройдут переговоры Украины и России

28.02.2022 11:07 — Разное | ОНТ  
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Источник материала: ОНТ

Кодовое название «домик рыбака». Где пройдут переговоры Украины и России

Российская и украинская делегации готовятся к проведению первых переговоров в Беларуси. Об этом информирует БЕЛТА.

Встреча сторон пройдет в Гомельской области на берегу реки Припять – вблизи от украинской границы. Место встречи не разглашается по соображениям безопасности. «Домик рыбака» – так его назвали между собой организаторы переговоров.

Российская делегация приехала к месту встречи. Ожидается прибытие представителей Украины.

Фото: БЕЛТА

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Российская и украинская делегации готовятся к проведению первых переговоров в Беларуси. Об этом информирует БЕЛТА. Встреча сторон пройдет в Гомельской области на...
 
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