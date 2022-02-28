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Национальный аэропорт Минск сообщил об отмене авиарейсов из Стамбула и Ростова-на-Дону

28.02.2022 11:07 — Разное | ОНТ  
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Источник материала: ОНТ

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Официальный Telegram-канал Национального аэропорта Минск информирует об отмене авиарейсов из Стамбула в Минск и обратно. 

Также на 28 февраля отменен рейс авиакомпании «Азимут» по маршруту Ростов-на-Дону – Минск – Ростов-на-Дону.

Фото: БЕЛТА

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Теги: Минск
 
 
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Официальный Telegram-канал Национального аэропорта Минск информирует об отмене авиарейсов из Стамбула в Минск и обратно.  Также на 28 февраля отменен рейс...
 
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