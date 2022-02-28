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Национальный аэропорт Минск сообщил об отмене авиарейсов из Стамбула и Ростова-на-Дону
Источник материала: ОНТМинск сообщил об отмене авиарейсов из Стамбула и Ростова-на-Дону" class="one-news__figure-img">
Официальный Telegram-канал Национального аэропорта Минск
Также на 28 февраля отменен рейс авиакомпании «Азимут» по маршруту Ростов-на-Дону – Минск – Ростов-на-Дону.
Фото: БЕЛТА
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Официальный Telegram-канал Национального аэропорта Минск информирует об отмене авиарейсов из Стамбула в Минск и обратно. Также на 28 февраля отменен рейс...
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