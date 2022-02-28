Национальный аэропорт Минск сообщил об отмене авиарейсов из Стамбула и Ростова-на-Дону

Источник материала: ОНТ

Минск сообщил об отмене авиарейсов из Стамбула и Ростова-на-Дону" class="one-news__figure-img">

Официальный Telegram-канал Национального аэропорта Минск информирует об отмене авиарейсов из Стамбула в Минск и обратно.

Также на 28 февраля отменен рейс авиакомпании «Азимут» по маршруту Ростов-на-Дону – Минск – Ростов-на-Дону.

Фото: БЕЛТА

Подписывайтесь на нас в Telegram