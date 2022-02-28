Глава ЦИК: явка на референдуме показала, что люди прониклись темой изменений Конституции

Источник материала: ОНТ

Явка избирателей на конституционном референдуме показывает, что белорусы прониклись темой изменений основного закона страны. Об этом 28 февраля заявил председатель Центральной комиссии Беларуси по выборам и проведению республиканских референдумов Игорь Карпенко, передает БЕЛТА.

В голосовании приняли участие 5 359 471 гражданин или 78,63%. За принятие дополнений и изменений Конституции проголосовало 4 440 813 граждан, что составило 82,86% или 65,16% от внесенных в списки для голосования. Против принятия дополнений и изменений Конституции проголосовало 686 165 участников референдума, что составило 12,80% или 10,07% от внесенных в списки для голосования.

Фото: БЕЛТА

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