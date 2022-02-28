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Глава ЦИК: явка на референдуме показала, что люди прониклись темой изменений Конституции
Источник материала: ОНТ
Явка избирателей на конституционном референдуме показывает, что белорусы прониклись темой изменений основного закона страны. Об этом 28 февраля заявил председатель Центральной комиссии Беларуси по выборам и проведению республиканских референдумов Игорь Карпенко,
В голосовании
Фото: БЕЛТА
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Явка избирателей на конституционном референдуме показывает, что белорусы прониклись темой изменений основного закона страны. Об этом 28 февраля заявил...
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