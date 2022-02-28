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Глава ЦИК: явка на референдуме показала, что люди прониклись темой изменений Конституции

28.02.2022 11:07 — Разное | ОНТ  
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Источник материала: ОНТ

Глава ЦИК: явка на референдуме показала, что люди прониклись темой изменений Конституции

Явка избирателей на конституционном референдуме показывает, что белорусы прониклись темой изменений основного закона страны. Об этом 28 февраля заявил председатель Центральной комиссии Беларуси по выборам и проведению республиканских референдумов Игорь Карпенко, передает БЕЛТА.

В голосовании приняли участие 5 359 471 гражданин или 78,63%. За принятие дополнений и изменений Конституции проголосовало 4 440 813 граждан, что составило 82,86% или 65,16% от внесенных в списки для голосования. Против принятия дополнений и изменений Конституции проголосовало 686 165 участников референдума, что составило 12,80% или 10,07% от внесенных в списки для голосования.

Фото: БЕЛТА

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Явка избирателей на конституционном референдуме показывает, что белорусы прониклись темой изменений основного закона страны. Об этом 28 февраля заявил...
 
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