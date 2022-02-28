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МВД: дестабилизации обстановки в ходе референдума в Беларуси не допущено, задержаны около 800 человек
Источник материала: ОНТ
В ходе конституционного референдума в Беларуси не было допущено дестабилизации обстановки в стране. Об этом
Сообщается, что МВД приняло меры по поддержанию в стране порядка и обеспечению безопасности общества во время проведения референдума по вопросу внесения дополнений и изменений и в Конституцию.
В стране за нарушения общественного порядка были задержаны около 800 человек. Проводится проверка. Некоторые из задержанных ранее привлекались к ответственности за аналогичные правонарушения.
Фото: БЕЛТА
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МВД: дестабилизации обстановки в ходе референдума в Беларуси не допущено, задержаны около 800 человек
В ходе конституционного референдума в Беларуси не было допущено дестабилизации обстановки в стране. Об этом информирует пресс-служба МВД. Сообщается, что МВД...
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