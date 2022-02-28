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Обращение редакции «Про бизнес» к читателям
28.02.2022 11:13 — Разное | ProBusiness
Источник материала: ProBusiness
Дорогие читатели,
В Украине идет война. Каждый день гибнут люди, в том числе мирное население. Разрушается инфраструктура и жилые дома.
Война — это большая трагедия. Мы, редакция «Про бизнес», как и все здравомыслящие люди, категорически против войны. Против российской агрессии в отношении Украины. А также против участия белорусских граждан и нашей страны в этой войне. Мы считаем, что военные действия должны как можно скорее прекратиться. Убеждены, что только мирным путем должны решаться любые вопросы и конфликты.
И, безусловно, эта война принесет разрушительные последствия для экономики и бизнеса. Проигрывают от войны все.
Считаем, что сейчас время, когда нельзя молчать. Насилие и разрушения должны прекратиться как можно скорее.
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Дорогие читатели,
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