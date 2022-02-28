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Обращение редакции «Про бизнес» к читателям

28.02.2022 11:13 — Разное | ProBusiness  
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Источник материала: ProBusiness

Обращение редакции «Про бизнес» к читателям

Дорогие читатели,

Среди аудитории нашего портала «Про бизнес» и в наших соцсетях не только люди бизнеса Беларуси, но и десятки тысяч подписчиков из Украины. Известные украинские предприниматели выступали на наших форумах в Минске, на нашем YouTube-канале. У нас также есть клиенты в Украине. И, конечно же, как и у многих в Беларуси, у нас там живут родственники, друзья, коллеги.

Безусловно, нельзя сейчас делать вид, что ничего не происходит, и писать про бизнес, как раньше.

В Украине идет война. Каждый день гибнут люди, в том числе мирное население. Разрушается инфраструктура и жилые дома.

Война — это большая трагедия. Мы, редакция «Про бизнес», как и все здравомыслящие люди, категорически против войны. Против российской агрессии в отношении Украины. А также против участия белорусских граждан и нашей страны в этой войне. Мы считаем, что военные действия должны как можно скорее прекратиться. Убеждены, что только мирным путем должны решаться любые вопросы и конфликты.

И, безусловно, эта война принесет разрушительные последствия для экономики и бизнеса. Проигрывают от войны все.

Отметим, многие известные предприниматели из России и Беларуси также открыто высказываются за скорейшее прекращение войны.

Считаем, что сейчас время, когда нельзя молчать. Насилие и разрушения должны прекратиться как можно скорее.
 

 
Теги: Минск
 
 
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