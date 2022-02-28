Источник материала: ProBusiness





Весь мир сейчас днем и ночью следит за военным конфликтом в Украине. Многие известные предприниматели из России, Беларуси и Украины не стали молчать в этой ситуации и высказались против войны, за ее скорейшее прекращение. Приводим несколько цитат.

Аркадий Добкин, председатель совета директоров EPAM Systems, опубликовал обращение в своем аккаунте в Linkedin:

— Наша команда в Украине насчитывает более 14 000 человек, и мы впервые оказались в эпицентре настоящего гражданского и гуманитарного кризиса, в эпицентре войны, которая поставила под угрозу десятки миллионов людей. Мы получаем информацию из первых рук, в режиме реального времени. И несмотря на то, что практически весь мир единодушно осуждает агрессию, прямо сейчас происходят катастрофические людские потери.

На данный момент мы делаем абсолютно всё, что в наших силах, чтобы спасти, помочь и поддержать материально и финансово украинских епамовцев и их семьи. В этом нам помогают десятки тысяч добровольцев и все наши региональные группы поддержки в Европе и мире. И мы не прекратим это делать.

Сегодня мы едины в поддержке украинского народа и выступаем против любых форм агрессии против него. Война должна быть остановлена немедленно.





Михаил Фридман, совладелец инвесткомпании LetterOne и «Альфа-Групп», заявил свою антивоенную позицию в письме, направленном сотрудникам лондонского офиса LetterOne. Об этом сообщает РБК со ссылкой на издание The Financial Times. Позже бизнесмен подтвердил подлинность письма журналу Forbes. Вот цитаты:

«Я родился в Западной Украине и жил там до 17 лет. Мои родители — граждане Украины и живут во Львове, моем любимом городе. Но также я провел большую часть моей жизни как гражданин России, создавая и развивая бизнес. Я глубоко привязан к украинцам и русским, и, на мой взгляд, нынешний конфликт — это трагедия и для тех, и для других» .

«Я не делаю политических заявлений. Я бизнесмен, несущий ответственность перед тысячами сотрудников в России и Украине. Но я убежден, что война никогда не может быть решением. Ценой этого кризиса будут жизни и урон двум нациям, которые были братскими сотни лет».

Олег Дерипаска, владелец «Русала» и En+ Group, написал в своем телеграм-канале: «Мир очень важен! Переговоры нужно начать как можно скорее!»

Евгений Черняк, владелец бренда «Хортица», опубликовал в своем Instagram антивоенный пост. Несколько цитат:

«Выплатили более семи миллионов гривен вперед людям, с банками непросто сейчас, но все оплатили сегодня на карты. Всех, кто собрался уехать, сопровождали и помогали, и никого не осуждаем, всем помогли.

Расфасовывали весь день тушонку, каши, воду, завтра раздадим более тысячи пайков в Запорожье. Доставка завтра поедет по селам с медикаментами для пожилых, закрылись у них аптеки и магазины, сидят голодные люди. 16 часов на телефоне координации, только до Фейсбука дошел…

Люди гибнут — это страшно. Надеюсь и прошу Бога, чтобы быстрее закончился этот страшный сон, не могу поверить, что это с нами происходит, мы вчера метавселенные обсуждали и стартапы-единороги, а сегодня этот ужас. Господи, спаси и сохрани Украину и украинцев».





Инвестор Николай Давыдов тоже высказал свою позицию :

«Господи, пожалуйста пусть прекратится война. Пусть прекратится это безумие. Эта дикость. Так не может быть, так не должно быть. Но это происходит.

У меня нет слов, потому что их слишком много. А я даже не знаю, какие написать. Я злюсь, я стыжусь, я переживаю, я сострадаю, я боюсь. Я не знаю, что делать. Я боялся писать, вдруг сделал бы хуже, но куда же еще хуже? А нет, всегда же может быть еще хуже. Лучше про это даже не думать».

«Мне очень жаль простых людей, которые от этого безумия уже пострадали и еще пострадают. Украинцев. Россиян. В 2022-м мы могли бы строить космические корабли и побеждать болезни и бедность, а мы устраиваем войны. Пожалуйста, пусть война закончится. Пусть будет мир».

Аркадий Израилевич, владелец группы компаний «Ив», также считает, что война должна срочно остановиться:

— Я не пропагандист и не политик и, наверное, поэтому не понимаю, что нужно сказать российской матери (жене), за что погиб сын (муж), если она не знает, где находится Луганск, если она, как и большинство из нас, не знает, кто такой был Степан Бандера, тем более, что и история постоянно обновляется и совсем недавно мы узнали, что была не Великая Октябрьская Революция (в Беларуси 7 ноября — праздничный день), а госпереворот. Дедушка Ленин не идеален.

Войны в Ираке или Сирии мы смотрели по телевизору, и каждый занимал позицию более приятного ему пропагандиста. С Украиной всё по-другому. У многих там родственники, друзья, партнеры по бизнесу. Мы всё знаем из первых уст.

Я, как еврей, не могу понять, как в стране, заполненной нацистами, на абсолютно прозрачных и демократических выборах, выбрали президентом еврея? В чем виноваты погибшие от случайного снаряда мирные жители? В чем виноваты россияне, которые, находясь за границей, не могут оплатить Visa? В чем виноваты люди, которые оплатили автомобиль и не получат его? В чем виноваты болельщики, лишившиеся домашнего финала лиги чемпионов по футболу?

А сколько людей сейчас потеряют бизнес и работу, даже страшно подумать. Ситуация пошла по сценарию «Да не доставайся ты никому». Надо срочно остановиться.





Тигран Худавердян, управляющий директор «Яндекса», разослал письмо сотрудникам компании, в котором рассказал о своем отношении к войне в Украине. Текст письма публикует «Медуза»:

«Созидание, стремление сделать жизнь людей лучше — основа нашей компании. Война разрушает, делает жизнь и души людей хуже. Вне зависимости от того, где вы находитесь, какая у вас позиция, какой вы национальности — война одинаково разрушительна для всех. Я очень надеюсь и жду, что военные действия будут остановлены».

Федор Овчинников, основатель и совладелец «Додо пиццы», написал в своем Instagram «нет войне»:

— Нет войне. Ничто не может оправдать убийства людей. Если сила в правде, то правда — не в силе.

Настоящая сила в идеях, принципах, созидании, творчестве, в экономике, в эффективных компаниях и крутых продуктах. Я мечтаю, чтобы при слове Россия люди по всему миру вспоминали хороших людей, творцов, ученых, спортсменов, любимые бренды и компании, а не ракеты, танки и убийства. Больно и стыдно.

Редакция «Про бизнес» также высказала свою позицию о происходящем в Украине.

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