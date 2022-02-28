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«Если сила в правде, то правда — не в силе». Как белорусские, украинские и российские бизнесмены отреагировали на военный конфликт в Украине
28.02.2022 11:13 — Разное | ProBusiness
Источник материала: ProBusiness
Весь мир сейчас днем и ночью следит за военным конфликтом в Украине. Многие известные предприниматели из России, Беларуси и Украины не стали молчать в этой ситуации и высказались против войны, за ее скорейшее прекращение. Приводим несколько цитат.
Аркадий Добкин, председатель совета директоров EPAM Systems,
— Наша команда в Украине насчитывает более 14 000 человек, и мы впервые оказались в эпицентре настоящего гражданского и гуманитарного кризиса, в эпицентре войны, которая поставила под угрозу десятки миллионов людей. Мы получаем информацию из первых рук, в режиме реального времени. И несмотря на то, что практически весь мир единодушно осуждает агрессию, прямо сейчас происходят катастрофические людские потери.
На данный момент мы делаем абсолютно всё, что в наших силах, чтобы спасти, помочь и поддержать материально и финансово украинских епамовцев и их семьи. В этом нам помогают десятки тысяч добровольцев и все наши региональные группы поддержки в Европе и мире. И мы не прекратим это делать.
Сегодня мы едины в поддержке украинского народа и выступаем против любых форм агрессии против него. Война должна быть остановлена немедленно.
Михаил Фридман, совладелец инвесткомпании LetterOne и «Альфа-Групп», заявил свою антивоенную позицию в письме, направленном сотрудникам лондонского офиса LetterOne. Об этом
«Я родился в Западной Украине и жил там до 17 лет. Мои родители — граждане Украины и живут во Львове, моем любимом городе. Но также я провел большую часть моей жизни как гражданин России, создавая и развивая бизнес. Я глубоко привязан к украинцам и русским, и, на мой взгляд, нынешний конфликт — это трагедия и для тех, и для других».
«Я не делаю политических заявлений. Я бизнесмен, несущий ответственность перед тысячами сотрудников в России и Украине. Но я убежден, что война никогда не может быть решением. Ценой этого кризиса будут жизни и урон двум нациям, которые были братскими сотни лет».
Олег Дерипаска, владелец «Русала» и En+ Group,
Евгений Черняк, владелец бренда «Хортица»,
«Выплатили более семи миллионов гривен вперед людям, с банками непросто сейчас, но все оплатили сегодня на карты. Всех, кто собрался уехать, сопровождали и помогали, и никого не осуждаем, всем помогли.
Расфасовывали весь день тушонку, каши, воду, завтра раздадим более тысячи пайков в Запорожье. Доставка завтра поедет по селам с медикаментами для пожилых, закрылись у них аптеки и магазины, сидят голодные люди. 16 часов на телефоне координации, только до Фейсбука дошел…
Инвестор Николай Давыдов
«Господи, пожалуйста пусть прекратится война. Пусть прекратится это безумие. Эта дикость. Так не может быть, так не должно быть. Но это происходит.
У меня нет слов, потому что их слишком много. А я даже не знаю, какие написать. Я злюсь, я стыжусь, я переживаю, я сострадаю, я боюсь. Я не знаю, что делать. Я боялся писать, вдруг сделал бы хуже, но куда же еще хуже? А нет, всегда же может быть еще хуже. Лучше про это даже не думать».
«Мне очень жаль простых людей, которые от этого безумия уже пострадали и еще пострадают. Украинцев. Россиян. В 2022-м мы могли бы строить космические корабли и побеждать болезни и бедность, а мы устраиваем войны. Пожалуйста, пусть война закончится. Пусть будет мир».
Аркадий Израилевич, владелец группы компаний «Ив», также
— Я не пропагандист и не политик и, наверное, поэтому не понимаю, что нужно сказать российской матери (жене), за что погиб сын (муж), если она не знает, где находится Луганск, если она, как и большинство из нас, не знает, кто такой был Степан Бандера, тем более, что и история постоянно обновляется и совсем недавно мы узнали, что была не Великая Октябрьская Революция (в Беларуси 7 ноября — праздничный день), а госпереворот. Дедушка Ленин не идеален.
Войны в Ираке или Сирии мы смотрели по телевизору, и каждый занимал позицию более приятного ему пропагандиста. С Украиной всё по-другому. У многих там родственники, друзья, партнеры по бизнесу. Мы всё знаем из первых уст.
Я, как еврей, не могу понять, как в стране, заполненной нацистами, на абсолютно прозрачных и демократических выборах, выбрали президентом еврея? В чем виноваты погибшие от случайного снаряда мирные жители? В чем виноваты россияне, которые, находясь за границей, не могут оплатить Visa? В чем виноваты люди, которые оплатили автомобиль и не получат его? В чем виноваты болельщики, лишившиеся домашнего финала лиги чемпионов по футболу?
А сколько людей сейчас потеряют бизнес и работу, даже страшно подумать. Ситуация пошла по сценарию «Да не доставайся ты никому». Надо срочно остановиться.
Тигран Худавердян, управляющий директор «Яндекса», разослал письмо сотрудникам компании, в котором рассказал о своем отношении к войне в Украине. Текст письма
«Созидание, стремление сделать жизнь людей лучше — основа нашей компании. Война разрушает, делает жизнь и души людей хуже. Вне зависимости от того, где вы находитесь, какая у вас позиция, какой вы национальности — война одинаково разрушительна для всех. Я очень надеюсь и жду, что военные действия будут остановлены».
Федор Овчинников, основатель и совладелец «Додо пиццы»,
— Нет войне. Ничто не может оправдать убийства людей. Если сила в правде, то правда — не в силе.
Настоящая сила в идеях, принципах, созидании, творчестве, в экономике, в эффективных компаниях и крутых продуктах. Я мечтаю, чтобы при слове Россия люди по всему миру вспоминали хороших людей, творцов, ученых, спортсменов, любимые бренды и компании, а не ракеты, танки и убийства. Больно и стыдно.
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«Если сила в правде, то правда — не в силе». Как белорусские, украинские и российские бизнесмены отреагировали на военный конфликт в Украине
Весь мир сейчас днем и ночью следит за военным конфликтом в Украине. Многие известные предприниматели из России, Беларуси и Украины не стали молчать в этой...
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