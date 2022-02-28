Тонущего в реке мужчину спасли в Столинском районе

Источник материала: БелТА

28 февраля, Брест /Корр. БЕЛТА/. В Столинском районе работники МЧС спасли тонущего в реке Горынь мужчину, сообщает БЕЛТА со ссылкой на Брестское областное управление МЧС.

Несчастный случай произошел 27 февраля в рабочем поселке Речица. Около 21.45 в Столинский РОЧС поступила информация о том, что в реке тонет мужчина 1984 года рождения. Спасатели оперативно приехали на место вызова. В это время мужчина находился в воде, с берега за одежду его держал другой человек. Один из работников МЧС спустился вниз к пострадавшему, а коллега установил лестницу. Спасатели обвязали мужчину веревкой и подняли наверх.

Пострадавшего осмотрела бригада скорой медицинской помощи. С общим переохлаждением организма и обморожением нижних конечностей его госпитализировали.-0-