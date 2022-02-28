За выходные в Минской области в ДТП пострадали два человека

Источник материала: БелТА

28 февраля, Минск /Корр. БЕЛТА/. За прошедшие выходные дни в Минской области зарегистрировано два учетных дорожно-транспортных происшествия, в котором два человека получили телесные повреждения, сообщили БЕЛТА в УГАИ УВД Минского облисполкома.

Произошло 56 мелких ДТП без пострадавших, причинами которых стали невнимательность и несоблюдение мер безопасности водителями при движении.

Так, инцидент произошел 26 февраля около 9.30 на 78-м км автодороги Р28 Минск - Молодечно - Нарочь Молодечненского района. 19-летняя водитель без права управления транспортным средством (водительское удостоверение никогда не получала) ехала на автомобиле "Фольксваген Гольф" в направлении Вилейки. Она совершила попутное столкновение с "Фольксваген Пассат" под управлением 62-летнего водителя, а затем съехала в кювет и врезалась в дерево. В результате бесправница получила телесные повреждения, после оказания медицинской помощи отпущена домой.

В эти же сутки около 12.20 на 23-м км автодороги М3 Минск - Витебск Минского района 47-летний водитель маршрутного такси "Фольксваген Крафтер" двигался в направлении Витебска. Он совершил попутное столкновение с легковушкой "Киа Рио" под управлением 45-летнего водителя. В автоаварии пострадала 22-летняя девушка, пассажир маршрутного такси. После оказания медицинской помощи она была отпущена домой.

В ходе профилактических мероприятий стражи дорог выявили 1147 нарушений. Задержаны 11 нетрезвых водителей. Пресечен 71 факт управления транспортными средствами лицами, не имеющими права управления, 8 из которых повторно. 114 водителей нарушили скоростной режим. 148 пешеходов-нарушителей привлечены к административной ответственности, из которых 48 находились в нетрезвом состоянии, 67 подвергли себя опасности, не обозначив себя в темное время суток фликерами.

Госавтоинспекция настоятельно рекомендует водителям выбирать безопасную скорость движения и дистанцию до впереди идущего автотранспорта, быть предельно внимательными за рулем, учитывать погодные и дорожные условия. Пешеходам строго выполнять требования ПДД и в темное время суток обозначать себя световозвращающими элементами.-0-