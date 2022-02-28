В Минске за выходные зарегистрировано 107 ДТП

Источник материала: БелТА

28 февраля, Минск /Корр. БЕЛТА/. За прошедшие выходные в Минске зарегистрировано 107 ДТП, в которых один человек получил травмы и один погиб, сообщили БЕЛТА в УГАИ ГУВД Мингорисполкома.

За управление транспортными средствами в состоянии алкогольного опьянения задержаны 24 водителя, 69 оштрафованы за превышение скорости. Сотрудники ГАИ пресекли 118 фактов управления транспортными средствами бесправниками.

За нарушения правил проезда пешеходных переходов задержаны 277 водителей, 487 пешеходов нарушили правила дорожного движения.

Госавтоинспекция призывает всех участников дорожного движения к неукоснительному соблюдению ПДД и рекомендует помнить о мерах безопасности на дорогах.-0-