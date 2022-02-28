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В Бресте трехлетний мальчик попал под машину и оказался в больнице

28.02.2022 11:27 — Разное | БелТА  
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Источник материала: БелТА

28 февраля, Брест /Корр. БЕЛТА/. В Бресте легковой автомобиль сбил трехлетнего мальчика. Ребенка доставили в больницу. Такая информация опубликована в Telegram-канале МВД, сообщает БЕЛТА.

Авария случилась 27 февраля около 19.00. За рулем автомобиля "Крайслер" был 58-летний брестчанин. Проезжая по улице Волгоградской, водитель сбил ребенка, который, по предварительной информации, выбежал на дорогу из-за стоящей машины. Мальчика госпитализировали.

Еще одна авария с пострадавшим случилась вечером 26 февраля. В деревне Стахово 51-летняя брестчанка на "Опеле" наехала на 41-летнюю местную жительницу. По предварительной информации, женщина в этот момент лежала на дороге. Она не была обозначена световозвращающими элементами. Пострадавшую госпитализировали.

В обоих случаях сотрудники ГАИ выясняют обстоятельства ДТП.-0-

 
Теги: Брест
 
 
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Авария случилась 27 февраля около 19.00. За рулем автомобиля "Крайслер" был 58-летний брестчанин. Проезжая по улице Волгоградской, водитель сбил ребенка, который, по...
 
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