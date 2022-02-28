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В Бресте трехлетний мальчик попал под машину и оказался в больнице
Источник материала: БелТА
28 февраля, Брест /Корр. БЕЛТА/. В Бресте легковой автомобиль сбил трехлетнего мальчика. Ребенка доставили в больницу. Такая информация опубликована в Telegram-канале МВД, сообщает БЕЛТА.
Авария случилась 27 февраля около 19.00. За рулем автомобиля "Крайслер" был 58-летний брестчанин. Проезжая по улице Волгоградской, водитель сбил ребенка, который, по предварительной информации, выбежал на дорогу из-за стоящей машины. Мальчика госпитализировали.
Еще одна авария с пострадавшим случилась вечером 26 февраля. В деревне Стахово 51-летняя брестчанка на "Опеле" наехала на 41-летнюю местную жительницу. По предварительной информации, женщина в этот момент лежала на дороге. Она не была обозначена световозвращающими элементами. Пострадавшую госпитализировали.
В обоих случаях сотрудники ГАИ выясняют обстоятельства ДТП.-0-
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Авария случилась 27 февраля около 19.00. За рулем автомобиля "Крайслер" был 58-летний брестчанин. Проезжая по улице Волгоградской, водитель сбил ребенка, который, по...
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