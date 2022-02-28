Скорость свыше 160 км/ч, проезд на красный. Завершено расследование смертельного ДТП в Минске

Источник материала: БелТА

28 февраля, Минск /Корр. БЕЛТА/. Управление Следственного комитета по Минску завершило расследование уголовного дела о дорожно-транспортном происшествии, произошедшем в октябре 2021 года. Об этом БЕЛТА сообщили в СК.

По данным следствия, утром 9 октября 25-летний мужчина на автомобиле BMW двигался по пр.Дзержинского в Минске и сбил 20-летнего молодого человека, который пересекал проезжую часть по регулируемому пешеходному переходу на запрещающий сигнал светофора. В результате ДТП пешеход получил телесные повреждения, от которых он скончался на месте происшествия.

Выяснилось, что обвиняемый двигался со значительным превышением скорости (более 160 км/ч) при разрешенной скорости движения на данном участке не более 60 км/ч. Мужчина, приближаясь к регулируемому дорожными светофорами перекрестку, проявил невнимательность и неосмотрительность к окружающей дорожной обстановке, не учел метеорологические и дорожные условия и выбрал скорость, не обеспечивающую ему постоянный контроль за безопасным движением автомобиля.

"Следствием установлено, что водитель имел возможность видеть, что в направлении его движения происходит смена сигналов светофора, установленного перед выездом на перекресток, с разрешающего движения зеленого на желтый, с желтого на красный. Однако он немедленно не принял мер к снижению скорости, вплоть до остановки транспортного средства, а наоборот продолжил движение с ее набором до 180 км/ч, хотя при должной внимательности и предусмотрительности он мог и должен был это сделать", - рассказали в ведомстве.

Не убедившись, что его действия будут безопасными для других участников дорожного движения, грубо нарушив и проигнорировав ПДД, водитель пересек стоп-линию при уже включенном запрещающем движение сигнале светофора и сбил пешехода.

Изучена личность обвиняемого - мужчина работает программистом, ранее неоднократно привлекался к административной ответственности за нарушение ПДД.

Участником ДТП фигурант становится не в первый раз. В марте 2020 года он, управляя мотоциклом Honda, двигался по ул.Алибегова со скоростью движения около 100 км/ч при разрешенной скорости движения на данном участке не более 40 км/ч. Он совершил наезд на бордюрный камень и опрокинулся вместе с транспортным средством. В результате мужчина получил тяжкие телесные повреждения. За указанное нарушение минчанин был лишен права управления. На момент ДТП с участием пешехода у водителя уже вновь имелось водительское удостоверение.

Следователями допросили обвиняемого и свидетелей. Проведен следственный эксперимент, к материалам дела приобщены заключения автотехнической и судебно-медицинской экспертиз, проведенных специалистами ГКСЭ.

Действия мужчины квалифицированы по ч.2 ст.317 (нарушение правил дорожного движения, повлекшее по неосторожности смерть человека) Уголовного кодекса. К нему применена мера пресечения в виде запрета на определенные действия (лишение права управления).

Расследование завершено. Уголовное дело передано прокурору для направления в суд.-0-