Нацбанк повысил ставку рефинансирования до 12% годовых

Источник материала: ProBusiness



Фото: Павел Садовский

Национальный банк Беларуси принял решение повысить с 1 марта 2022 года ставку рефинансирования с 9,25% до 12% годовых, ставку по кредиту овернайт — до 13% годовых, ставку по депозиту овернайт — до 11% годовых.

— Принятое решение направлено на поддержание финансовой стабильности и ограничение инфляции, риски ускорения которой возросли на фоне резкого обострения геополитической ситуации и принятых рядом западных стран санкций в отношении Российской Федерации — основного экономического партнера Республики Беларусь, — говорится на сайте Нацбанка.

Также в сообщении указано, что «в дальнейшем Национальный банк продолжит принимать необходимые меры по обеспечению финансовой и ценовой стабильности с учетом развития внешнеполитической ситуации, опираясь на непрерывный мониторинг складывающихся тенденций на валютном и депозитном рынках и оценку инфляционных рисков».

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