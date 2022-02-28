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В Могилевской области за выходные более 150 пешеходов привлечены к ответственности за нарушение ПДД

28.02.2022 12:15 — Разное | БелТА  
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Источник материала: БелТА

28 февраля, Могилев /Корр. БЕЛТА/. Сотрудниками ГАИ области выявлено 975 нарушений ПДД за прошедшие выходные дни. Об этом БЕЛТА сообщили в ГАИ УВД Могилевского облисполкома.

"За прошедшие выходные в регионе задержаны 18 пьяных водителей и 43 бесправника. К административной ответственности за нарушения ПДД привлечен 151 пешеход, из которых 26 человек находились в нетрезвом состоянии", - уточнили в ведомстве.

ДТП с пострадавшими участниками дорожного движения не зарегистрировано.-0-

 
Теги: Могилев
 
 
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ДТП с пострадавшими участниками дорожного движения не зарегистрировано.
 
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