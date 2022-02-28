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В Могилевской области за выходные более 150 пешеходов привлечены к ответственности за нарушение ПДД
Источник материала: БелТА
28 февраля, Могилев /Корр. БЕЛТА/. Сотрудниками ГАИ области выявлено 975 нарушений ПДД за прошедшие выходные дни. Об этом БЕЛТА сообщили в ГАИ УВД Могилевского облисполкома.
"За прошедшие выходные в регионе задержаны 18 пьяных водителей и 43 бесправника. К административной ответственности за нарушения ПДД привлечен 151 пешеход, из которых 26 человек находились в нетрезвом состоянии", - уточнили в ведомстве.
ДТП с пострадавшими участниками дорожного движения не зарегистрировано.-0-
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ДТП с пострадавшими участниками дорожного движения не зарегистрировано.
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