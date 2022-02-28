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Нацбанк повышает ставку рефинансирования до 12% годовых

28.02.2022 12:27 — Разное | Myfin  
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Источник материала: Myfin

Фото: Myfin.by

Как объяснили в Нацбанке, «решение направлено на поддержание финансовой стабильности и ограничение инфляции, риски ускорения которой возросли на фоне резкого обострения геополитической ситуации и принятых рядом западных стран санкций в отношении Российской Федерации – основного экономического партнера Республики Беларусь».

В дальнейшем Нацбанк продолжит принимать необходимые меры по обеспечению финансовой и ценовой стабильности с учетом развития внешнеполитической ситуации, опираясь на непрерывный мониторинг складывающихся тенденций на валютном и депозитном рынках и оценку инфляционных рисков.

 
 
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Национальный банк Беларуси повышает ставку рефинансирования с 9,25% годовых до 12% годовых с 1 марта 2022-го. Об этом сообщается в пресс-релизе регулятора.
 
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