Нацбанк повышает ставку рефинансирования до 12% годовых

Источник материала: Myfin

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Как объяснили в Нацбанке, «решение направлено на поддержание финансовой стабильности и ограничение инфляции, риски ускорения которой возросли на фоне резкого обострения геополитической ситуации и принятых рядом западных стран санкций в отношении Российской Федерации – основного экономического партнера Республики Беларусь».

В дальнейшем Нацбанк продолжит принимать необходимые меры по обеспечению финансовой и ценовой стабильности с учетом развития внешнеполитической ситуации, опираясь на непрерывный мониторинг складывающихся тенденций на валютном и депозитном рынках и оценку инфляционных рисков.

