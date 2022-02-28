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Обновлены теннисные рейтинги – Соболенко переместилась на третье место
Источник материала: ОНТ
Сегодня обновлены теннисные рейтинги. В них – существенные изменения.
Арина Соболенко больше не вторая ракетка мира. За минувшую неделю она потеряла позицию и переместилась на третье место в женском рейтинге. Ее позицию заняла чешка Барбора Крейчикова. В мужском рейтинге Даниил Медведев официально стал первой ракеткой мира. Россиянин подвинул с лидерской позиции серба Новака Джоковича, который возглавлял рейтинг ATP 350 недель подряд. О том, что Медведев станет первым в мире стало известно еще на прошлой неделе, но официально это произошло сегодня.
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Сегодня обновлены теннисные рейтинги. В них – существенные изменения. Арина Соболенко больше не вторая ракетка мира. За минувшую неделю она потеряла позицию и...
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