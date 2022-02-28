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Зеленский выпустит бывших участников боевых действий из-под стражи

28.02.2022 12:49 — Разное | ОНТ  
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Источник материала: ОНТ

Зеленский выпустит бывших участников боевых действий из-под стражи

Президент Украины Владимир Зеленский сообщил о принятии решения об освобождении из-под стражи участников боевых действий, которые обладают реальным военным опытом. Об этом со ссылкой на выступление политика информирует РИА «Новости».

По словам главы Украины, освобожденные таким образом получат возможность загладить свою вину. Зеленский также подчеркнул: с ряда участников силовой операции вооруженных сил Украины в Донбассе снимаются все санкции.

Фото: скриншот видео Владимира Зеленского в Telegram

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Президент Украины Владимир Зеленский сообщил о принятии решения об освобождении из-под стражи участников боевых действий, которые обладают реальным военным...
 
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