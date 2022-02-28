Источник материала: ОНТ

Волейболисты солигорского «Шахтера» победили в регулярном чемпионате Беларуси.

В заключительном матче 2-го круга солигорцы в Минске обыграли «Строитель» – 3:0, счет по партиям – 25:19, 33:31, 25:21. Этот успех позволит «Шахтеру» начать плей-офф с полуфинала, который пройдет 16 марта. После 16 туров у лидера 46 очков. На втором месте идет «Строитель» — 40 баллов. На третьей позиции гомельская «Энергия».

Подписывайтесь на нас в Telegram