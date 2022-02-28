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Волейболисты солигорского «Шахтера» победили в регулярном чемпионате Беларуси

28.02.2022 12:49 — Разное | ОНТ  
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Источник материала: ОНТ

Волейболисты солигорского «Шахтера» победили в регулярном чемпионате Беларуси

Волейболисты солигорского «Шахтера» победили в регулярном чемпионате Беларуси.

В заключительном матче 2-го круга солигорцы в Минске обыграли «Строитель» – 3:0, счет по партиям – 25:19, 33:31, 25:21. Этот успех позволит «Шахтеру» начать плей-офф с полуфинала, который пройдет 16 марта. После 16 туров у лидера 46 очков. На втором месте идет «Строитель» — 40 баллов. На третьей позиции гомельская «Энергия».

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Теги: Минск
 
 
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Волейболисты солигорского «Шахтера» победили в регулярном чемпионате Беларуси. В заключительном матче 2-го круга солигорцы в Минске обыграли «Строитель» – 3:0,...
 
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