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Волейболисты солигорского «Шахтера» победили в регулярном чемпионате Беларуси
Источник материала: ОНТ
Волейболисты солигорского «Шахтера» победили в регулярном чемпионате Беларуси.
В заключительном матче 2-го круга солигорцы в Минске обыграли «Строитель» – 3:0, счет по партиям – 25:19, 33:31, 25:21. Этот успех позволит «Шахтеру» начать плей-офф с полуфинала, который пройдет 16 марта. После 16 туров у лидера 46 очков. На втором месте идет «Строитель» — 40 баллов. На третьей позиции гомельская «Энергия».
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Волейболисты солигорского «Шахтера» победили в регулярном чемпионате Беларуси. В заключительном матче 2-го круга солигорцы в Минске обыграли «Строитель» – 3:0,...
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