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Перенесены квалификационные матчи между женскими сборными Беларуси и Греции
Источник материала: ОНТ
Изменения в международном гандбольном календаре коснулись белорусов. Стало известно о переносе квалификационных матчей между женскими сборными Беларуси и Греции.
2 и 6 марта команды должны были провести две встречи в рамках отбора на Чемпионат Европы 2022 года. Однако Европейская гандбольная федерация приняла решение, что в эти сроки игры не состоятся. Когда и где встретятся команды Беларуси и Греции, станет известно позже.
Также отмена коснулась и календаря Лиги Чемпионов. Матч между «Мешков-Брестом» и «Вардаром» 2 марта не состоится. О новой дате ЕГФ сообщит дополнительно.
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Изменения в международном гандбольном календаре коснулись белорусов. Стало известно о переносе квалификационных матчей между женскими сборными Беларуси и...
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