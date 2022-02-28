Перенесены квалификационные матчи между женскими сборными Беларуси и Греции

Источник материала: ОНТ

Изменения в международном гандбольном календаре коснулись белорусов. Стало известно о переносе квалификационных матчей между женскими сборными Беларуси и Греции.

2 и 6 марта команды должны были провести две встречи в рамках отбора на Чемпионат Европы 2022 года. Однако Европейская гандбольная федерация приняла решение, что в эти сроки игры не состоятся. Когда и где встретятся команды Беларуси и Греции, станет известно позже.

Также отмена коснулась и календаря Лиги Чемпионов. Матч между «Мешков-Брестом» и «Вардаром» 2 марта не состоится. О новой дате ЕГФ сообщит дополнительно.

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