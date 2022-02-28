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Белорусский хоккеист Владислав Колячонок продолжает зарабатывать очки в НХЛ
Источник материала: ОНТ
Белорусский хоккеист Владислав Колячонок продолжает зарабатывать очки в Национальной хоккейной Лиге.
«Аризона», за которую играет белорусский защитник, дома встречалась с «Виннипегом». Игра завершилась со счетом 5:3 в пользу «Виннипега». Колячонок сыграл почти 14 минут и отдал голевую передачу. Для него это уже второй заработанный балл по системе гол плюс пас.
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Белорусский хоккеист Владислав Колячонок продолжает зарабатывать очки в Национальной хоккейной Лиге. «Аризона», за которую играет белорусский защитник, дома...
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