﻿
ГазетыИсточникиСамое читаемоеРубрики
Все новости | Новости Экономики | Новости Общества | Новости Политики | Разное | Новости Спорта | Новости Мира | ЧП | Калейдоскоп | Новости Hi-Tech | Еще

Белорусский хоккеист Владислав Колячонок продолжает зарабатывать очки в НХЛ

28.02.2022 12:49 — Разное | ОНТ  
Размер текста:
A
A
A

Источник материала: ОНТ

Белорусский хоккеист Владислав Колячонок продолжает зарабатывать очки в НХЛ

Белорусский хоккеист Владислав Колячонок продолжает зарабатывать очки в Национальной хоккейной Лиге.

«Аризона», за которую играет белорусский защитник, дома встречалась с «Виннипегом». Игра завершилась со счетом 5:3 в пользу «Виннипега». Колячонок сыграл почти 14 минут и отдал голевую передачу. Для него это уже второй заработанный балл по системе гол плюс пас.

Подписывайтесь на нас в Telegram

 
 
В блог
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Белорусский хоккеист Владислав Колячонок продолжает зарабатывать очки в Национальной хоккейной Лиге. «Аризона», за которую играет белорусский защитник, дома...
 
Новости дня
Новости разные
 
В Могилевской области за выходные более 150 пешеходов привлечены к ответственности за нарушение ПДД
Главные новости сегодня
 
﻿
ТОП-новости Беларуси
Лента новостей

Разное

Свежие газеты

Архив (Разное)

﻿
﻿
Главная |  Новости  |  Справки  |  Бизнесмены  |  Каталог СМИ  |  РАЗМЕЩЕНИЕ СТАТЬИ НА НОВОСТНОМ ПОРТАЛЕ 21.BY 
О ПРОЕКТЕ   РЕКЛАМА   КОНТАКТЫ   КАРТА САЙТА   АРХИВ  
© 2021 21.by