Белорусский хоккеист Владислав Колячонок продолжает зарабатывать очки в НХЛ

Источник материала: ОНТ

Белорусский хоккеист Владислав Колячонок продолжает зарабатывать очки в Национальной хоккейной Лиге.

«Аризона», за которую играет белорусский защитник, дома встречалась с «Виннипегом». Игра завершилась со счетом 5:3 в пользу «Виннипега». Колячонок сыграл почти 14 минут и отдал голевую передачу. Для него это уже второй заработанный балл по системе гол плюс пас.

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