Каких-либо серьезных нарушений на референдуме не выявлено, белорусы поддержали предложенные изменения в Конституцию – глава миссии наблюдателей от СНГ

Источник материала: ОНТ

За ходом голосования следили наблюдатели. В Доме профсоюзов, где во время досрочного и основного голосования работал общественный информационный центр, проходят пресс-конференции. Своими выводами делятся миссии от СНГ и ШОС.

Подробности смотрите в видеоинформации.

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