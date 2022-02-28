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Каких-либо серьезных нарушений на референдуме не выявлено, белорусы поддержали предложенные изменения в Конституцию – глава миссии наблюдателей от СНГ

28.02.2022 12:49 — Разное | ОНТ  
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Источник материала: ОНТ

За ходом голосования следили наблюдатели. В Доме профсоюзов, где во время досрочного и основного голосования работал общественный информационный центр, проходят пресс-конференции. Своими выводами делятся миссии от СНГ и ШОС.

Подробности смотрите в видеоинформации.

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За ходом голосования следили наблюдатели. В Доме профсоюзов, где во время досрочного и основного голосования работал общественный информационный центр, проходят...
 
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