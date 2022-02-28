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Украинская делегация прибыла к месту переговоров с Россией

28.02.2022 12:49 — Разное | ОНТ  
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Источник материала: ОНТ

Украинская делегация прибыла к месту переговоров с Россией

Делегация Украины прибыла к месту переговоров с Россией. Об этом информирует РИА «Новости».

Украинская сторона приземлилась на вертолете недалеко от места переговоров. На территорию Беларуси она прибыли со стороны Польши.

Как сообщает БЕЛТА, предварительно, украинскую делегацию возглавляет глава партии «Слуга народа» Давид Арахамия. Также, по информации Офиса Президента Зеленского, Украину представят министр обороны Алексей Резников, советник руководителя Офиса Президента Михаил Подоляк, первый заместитель главы делегации Украины в Трехсторонней контактной группе Андрей Костин, народный депутат Рустем Умеров, заместитель министра иностранных дел Николай Точицкий.

В состав делегации от России вошли представители МИД, Минобороны, Администрации Президента и других ведомств. Возглавляет ее помощник Президента Владимир Мединский.

Фото: Pixabay

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Делегация Украины прибыла к месту переговоров с Россией. Об этом информирует РИА «Новости». Украинская сторона приземлилась на вертолете недалеко от места...
 
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