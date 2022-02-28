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Украинская делегация прибыла к месту переговоров с Россией
Источник материала: ОНТ
Делегация Украины прибыла к месту переговоров с Россией. Об этом
Украинская сторона приземлилась на вертолете недалеко от места переговоров. На территорию Беларуси она прибыли со стороны Польши.
Как
В состав делегации от России вошли представители МИД, Минобороны, Администрации Президента и других ведомств. Возглавляет ее помощник Президента Владимир Мединский.
Фото: Pixabay
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Делегация Украины прибыла к месту переговоров с Россией. Об этом информирует РИА «Новости». Украинская сторона приземлилась на вертолете недалеко от места...
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