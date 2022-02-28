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Ставка рефинансирования с 1 марта повышается до 12% годовых
Источник материала: ОНТ
С 1 марта 2022 года ставка рефинансирования повышается до 12% годовых, ставка по кредиту овернайт – до 13% годовых, ставка по депозиту овернайт – до 11% годовых. Об этом
Сообщается, что Национальный банк в дальнейшем продолжит принимать все необходимые меры для обеспечения ценовой и финансовой стабильности с учетом развития ситуации, опираясь на мониторинг тенденций на депозитном и валютном рынках и инфляционных рисков.
Фото: БЕЛТА
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С 1 марта 2022 года ставка рефинансирования повышается до 12% годовых, ставка по кредиту овернайт – до 13% годовых, ставка по депозиту овернайт – до 11% годовых. Об этом...
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