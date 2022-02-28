Беларусь приняла 86 хасидов из Украины

Источник материала: ОНТ

Белорусская сторона приняла 86 хасидов из Украины. Эти люди тоже бегут из страны от войны.

Решение о пропуске в Беларусь всех обратившихся за помощью хасидов было принято даже несмотря на проблемы с документами, сообщают в Госпогранкомитете. У некоторых были просрочены паспорта. Из общего количества беженцев, прибывших в страну, 48 детей, некоторые были лишь со свидетельством о рождении. Часть людей пересекла границу на автомобилях, остальные 44 человека – пришли к нам пешком.

После начала российской военной спецоперации Украина закрыла все пункты пропуска на границе с Беларусью. Наша страна всех выезжающих в страну впускает.

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