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Беларусь приняла 86 хасидов из Украины
Источник материала: ОНТ
Белорусская сторона приняла 86 хасидов из Украины. Эти люди тоже бегут из страны от войны.
Решение о пропуске в Беларусь всех обратившихся за помощью хасидов было принято даже несмотря на проблемы с документами, сообщают в Госпогранкомитете. У некоторых были просрочены паспорта. Из общего количества беженцев, прибывших в страну, 48 детей, некоторые были лишь со свидетельством о рождении. Часть людей пересекла границу на автомобилях, остальные 44 человека – пришли к нам пешком.
После начала российской военной спецоперации Украина закрыла все пункты пропуска на границе с Беларусью. Наша страна всех выезжающих в страну впускает.
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Белорусская сторона приняла 86 хасидов из Украины. Эти люди тоже бегут из страны от войны. Решение о пропуске в Беларусь всех обратившихся за помощью хасидов было...
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