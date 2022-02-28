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Референдум состоялся в соответствии с избирательным кодексом Республики Беларусь – наблюдатель

28.02.2022 12:49 — Разное | ОНТ  
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Источник материала: ОНТ

Референдум состоялся в соответствии с избирательным кодексом Республики Беларусь – наблюдатель

За ходом голосования следили наблюдатели. Журналисты в ожидании итогового заявления. Буквально через час в Доме профсоюзов, где во время досрочного и основного дня голосования работал общественный информационный центр, также начнется пресс-конференция.

Сюда все это время поступала самая актуальная информация не только с участков, но и от наблюдателей. Свои выводы и оценки изложат миссии наблюдателей от СНГ и ШОС.

Подробности смотрите в видеоинформации.


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За ходом голосования следили наблюдатели. Журналисты в ожидании итогового заявления. Буквально через час в Доме профсоюзов, где во время досрочного и основного...
 
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