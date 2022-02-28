Курсы валют на 28 февраля 2022: доллар и евро пошли вверх

Торги долларом по отношению к белорусскому рублю
завершились ростом на 0.3147 рубля до 3.0744,
что составило 11.4%.
Всего за месяц доллар укрепился на 0.4595 рублей.
Средневзвешенный курс евро увеличился по отношению к
рублю на 0.3426 (11.1%), на 28 февраля 2022 курс составил 3.4299. По итогам месяца
евро вырос на 0.5186 рублей.
Торги российским рублем по отношению к белорусскому рублю
закончились ослаблением на 0.3221 рублей (9.77%). За месяц средневзвешенный курс
рубля уменьшился всего на 0.3809 рублей.
Объём торгов в BYN
Доллар
Евро
Российский рубль
101 828 000
13 805 300
41 139 800
В минских обменных пунктах коммерческих банков сегодня в 12:00 курс покупки
доллара составил 2.7 – 3.03 рублей, курс продажи доллара 2.94 – 3.3.
Евро можно было продать в диапазоне 2.992 – 3.36 рублей, купить – 3.28 – 3.7.
На данный момент кросс-курсы по основным валютам составляют:
USD/RUB=88.72 (стоимость 1 доллара равна 88.72 российских рублей),