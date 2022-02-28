Источник материала: Myfin

Курсы валют на 28 февраля 2022: доллар и евро пошли вверх" data-url-img="https://www.21.by/pub/news/2022/02/1646044290308039.jpg">

фото: Myfin.by

Торги долларом по отношению к белорусскому рублю завершились ростом на 0.3147 рубля до 3.0744, что составило 11.4%. Всего за месяц доллар укрепился на 0.4595 рублей.

Средневзвешенный курс евро увеличился по отношению к рублю на 0.3426 (11.1%), на 28 февраля 2022 курс составил 3.4299. По итогам месяца евро вырос на 0.5186 рублей.

Торги российским рублем по отношению к белорусскому рублю закончились ослаблением на 0.3221 рублей (9.77%). За месяц средневзвешенный курс рубля уменьшился всего на 0.3809 рублей.

Объём торгов в BYN Доллар Евро Российский рубль 101 828 000 13 805 300 41 139 800

В минских обменных пунктах коммерческих банков сегодня в 12:00 курс покупки доллара составил 2.7 – 3.03 рублей, курс продажи доллара 2.94 – 3.3. Евро можно было продать в диапазоне 2.992 – 3.36 рублей, купить – 3.28 – 3.7.

На данный момент кросс-курсы по основным валютам составляют:

USD/RUB =88.72 (стоимость 1 доллара равна 88.72 российских рублей),

=88.72 (стоимость 1 доллара равна 88.72 российских рублей), EUR/USD =1.126 (1 евро стоит 1.126 доллар),

=1.126 (1 евро стоит 1.126 доллар), EUR/RUB =99 (99 рублей составляет стоимость 1 евро).

Полную информацию о курсах валют банков Беларуси , установившихся после окончания торгов на валютной бирже, вы может получить в сводной таблице .

Также вы можете узнать актуальные курсы валют в банках России и сравнить курсы ЦБ РФ на сегодня и завтра.