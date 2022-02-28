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Курсы валют на 28 февраля 2022: доллар и евро пошли вверх

28.02.2022 13:31 — Разное | Myfin  
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Источник материала: Myfin

Курсы валют на 28 февраля 2022: доллар и евро пошли вверхКурсы валют на 28 февраля 2022: доллар и евро пошли вверх" data-url-img="https://www.21.by/pub/news/2022/02/1646044290308039.jpg">
фото: Myfin.by

Торги долларом по отношению к белорусскому рублю завершились ростом на 0.3147 рубля до 3.0744, что составило 11.4%. Всего за месяц доллар укрепился на 0.4595 рублей.

Средневзвешенный курс евро увеличился по отношению к рублю на 0.3426 (11.1%), на 28 февраля 2022 курс составил 3.4299. По итогам месяца евро вырос на 0.5186 рублей.

Торги российским рублем по отношению к белорусскому рублю закончились ослаблением на 0.3221 рублей (9.77%). За месяц средневзвешенный курс рубля уменьшился всего на 0.3809 рублей.

Объём торгов в BYN
Доллар Евро Российский рубль
101 828 000 13 805 300 41 139 800

В минских обменных пунктах коммерческих банков сегодня в 12:00 курс покупки доллара составил 2.7 – 3.03 рублей, курс продажи доллара 2.94 – 3.3. Евро можно было продать в диапазоне 2.992 – 3.36 рублей, купить – 3.28 – 3.7.

На данный момент кросс-курсы по основным валютам составляют:

  • USD/RUB=88.72 (стоимость 1 доллара равна 88.72 российских рублей),
  • EUR/USD=1.126 (1 евро стоит 1.126 доллар),
  • EUR/RUB=99 (99 рублей составляет стоимость 1 евро).

Полную информацию о курсах валют банков Беларуси, установившихся после окончания торгов на валютной бирже, вы может получить в сводной таблице.

Также вы можете узнать актуальные курсы валют в банках России и сравнить курсы ЦБ РФ на сегодня и завтра.

 
Теги: Курсы валют
 
 
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28 февраля 2022 года на торгах БВФБ были установлены следующие официальные курсы иностранных валют: курс доллара 3.0744, курс евро 3.4299, курс российского рубля (100 RUB)...
 
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