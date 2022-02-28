В Барановичах во дворе дома откопали 26 снарядов времен войны

Источник материала: БелТА

28 февраля, Брест /Корр. БЕЛТА/. В Барановичах во дворе дома выкопали 26 снарядов времен Великой Отечественной войны, сообщает БЕЛТА со ссылкой на УВД Брестского облисполкома.

В дежурную часть позвонил местный житель и рассказал, что во время проведения оптоволокна в дом по улице Шевченко во дворе обнаружено два предмета, похожих на снаряды. На место вызова приехала следственно-оперативная группа. Специалисты саперной группы в/ч 7404 определили, что были найдены артиллерийские снаряды калибра 150 мм.

Военнослужащие обследовали территорию. Они обнаружили еще 24 снаряда и один артиллерийский взрыватель времен войны. Все боеприпасы вывезены для уничтожения на специальной площадке.-0-