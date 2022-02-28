﻿
ГазетыИсточникиСамое читаемоеРубрики
Все новости | Новости Экономики | Новости Общества | Новости Политики | Разное | Новости Спорта | Новости Мира | ЧП | Калейдоскоп | Новости Hi-Tech | Еще

В Барановичах во дворе дома откопали 26 снарядов времен войны

28.02.2022 13:39 — Разное | БелТА  
Размер текста:
A
A
A

Источник материала: БелТА

28 февраля, Брест /Корр. БЕЛТА/. В Барановичах во дворе дома выкопали 26 снарядов времен Великой Отечественной войны, сообщает БЕЛТА со ссылкой на УВД Брестского облисполкома.

В дежурную часть позвонил местный житель и рассказал, что во время проведения оптоволокна в дом по улице Шевченко во дворе обнаружено два предмета, похожих на снаряды. На место вызова приехала следственно-оперативная группа. Специалисты саперной группы в/ч 7404 определили, что были найдены артиллерийские снаряды калибра 150 мм.

Военнослужащие обследовали территорию. Они обнаружили еще 24 снаряда и один артиллерийский взрыватель времен войны. Все боеприпасы вывезены для уничтожения на специальной площадке.-0-

 
Теги: Брест
 
 
В блог
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
В дежурную часть позвонил местный житель и рассказал, что во время проведения оптоволокна в дом по улице Шевченко во дворе обнаружено два предмета, похожих на...
 
Новости дня
Новости разные
 
Курсы валют на 28 февраля 2022: доллар и евро пошли вверх
Главные новости сегодня
 
﻿
ТОП-новости Беларуси
Лента новостей

Разное

Свежие газеты

Архив (Разное)

﻿
﻿
Главная |  Новости  |  Справки  |  Бизнесмены  |  Каталог СМИ  |  РАЗМЕЩЕНИЕ СТАТЬИ НА НОВОСТНОМ ПОРТАЛЕ 21.BY 
О ПРОЕКТЕ   РЕКЛАМА   КОНТАКТЫ   КАРТА САЙТА   АРХИВ  
© 2021 21.by