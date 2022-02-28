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Макей: Лукашенко надеется, что в ходе переговоров удастся найти пути решения кризисных вопросов

28.02.2022 14:32 — Разное | ОНТ  
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Источник материала: ОНТ

Макей: Лукашенко надеется, что в ходе переговоров удастся найти пути решения кризисных вопросов

Глава МИД Беларуси Владимир Макей от имени Президента Александра Лукашенко приветствовал делегации России и Украины на переговорах, которые 28 февраля проходят в нашей стране.

Владимир Макей: «Уважаемые друзья, Президент Беларуси просил встретить вас, приветствовать и обеспечить максимально вашу работу. Как было договорено с президентами Зеленским и Путиным, вы можете чувствовать себя в полной безопасности, это наша святая обязанность. Президент Лукашенко искренне надеется, что в ходе сегодняшних переговоров удастся найти пути решения всех кризисных вопросов. И все белорусы молятся за это. Любые ваши просьбы и предложения, касающиеся организации сегодняшней встречи, будут приняты и беспрекословно исполнены. Ждем результата».

Фото: БЕЛТА

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Глава МИД Беларуси Владимир Макей от имени Президента Александра Лукашенко приветствовал делегации России и Украины на переговорах, которые 28 февраля проходят в...
 
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