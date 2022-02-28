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Макей: Лукашенко надеется, что в ходе переговоров удастся найти пути решения кризисных вопросов
Источник материала: ОНТ
Глава МИД Беларуси Владимир Макей от имени Президента Александра Лукашенко приветствовал делегации России и Украины на переговорах, которые 28 февраля проходят в нашей стране.
Фото: БЕЛТА
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Глава МИД Беларуси Владимир Макей от имени Президента Александра Лукашенко приветствовал делегации России и Украины на переговорах, которые 28 февраля проходят в...
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