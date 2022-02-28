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Эйсмонт: Минск выполняет обязательства перед Москвой и Киевом, готов участвовать в переговорах России и Украины
Источник материала: ОНТМинск выполняет обязательства перед Москвой и Киевом, готов участвовать в переговорах России и Украины" class="one-news__figure-img">
Беларусь выполняет обязательства, которые сформулированы в ходе переговоров Президента Александра Лукашенко с российским лидером Владимиром Путиным, а также главой Украины Владимиром Зеленским. При необходимости официальный Минск готов принять участие в переговорах украинской и российской делегаций. Об этом заявила пресс-секретарь Президента Беларуси Наталья Эйсмонт,
Фото: БЕЛТА
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Эйсмонт: Минск выполняет обязательства перед Москвой и Киевом, готов участвовать в переговорах России и Украины
Беларусь выполняет обязательства, которые сформулированы в ходе переговоров Президента Александра Лукашенко с российским лидером Владимиром Путиным, а также...
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