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Эйсмонт: Минск выполняет обязательства перед Москвой и Киевом, готов участвовать в переговорах России и Украины

28.02.2022 14:32 — Разное | ОНТ  
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Источник материала: ОНТ

Эйсмонт: Минск выполняет обязательства перед Москвой и Киевом, готов участвовать в переговорах России и УкраиныМинск выполняет обязательства перед Москвой и Киевом, готов участвовать в переговорах России и Украины" class="one-news__figure-img">

Беларусь выполняет обязательства, которые сформулированы в ходе переговоров Президента Александра Лукашенко с российским лидером Владимиром Путиным, а также главой Украины Владимиром Зеленским. При необходимости официальный Минск готов принять участие в переговорах украинской и российской делегаций. Об этом заявила пресс-секретарь Президента Беларуси Наталья Эйсмонт, информирует РИА «Новости».

Фото: БЕЛТА

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Теги: Минск
 
 
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Беларусь выполняет обязательства, которые сформулированы в ходе переговоров Президента Александра Лукашенко с российским лидером Владимиром Путиным, а также...
 
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