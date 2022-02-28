Минобороны РФ: с начала специальной военной операции в Украине поражено более 1 110 объектов военной инфраструктуры

Источник материала: ОНТ

С начала специальной военной операции в Украине поражено более 1 110 объектов военной инфраструктуры. Об этом сегодня заявили в российском Министерстве обороны. Там отметили, боевая авиация полностью контролирует небо над Украиной, под контроль взяты города Бердянск и Энергодар, а также территория вокруг Запорожской АЭС.





Что касается ситуации в украинской столице, то с российской стороны нет никаких препятствий для того, чтобы мирные жители при желании покинули Киев, сообщили в российском военном ведомстве и при этом в очередной раз напомнили: гражданскому населению ничего не угрожает. Вооруженные силы наносят удары только по военным объектам Украины.

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