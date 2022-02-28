Подробности подготовки переговоров России и Украины

Источник материала: ОНТ

В эти минуты все внимание переговорам России и Украины. Площадка выбрана в Гомельской области на белорусско-украинской границе в районе реки Припять. Обе делегации на месте. Украинскую, напомню, ждали со вчерашнего дня. В ее составе, среди прочих, министр обороны Алексей Резников и председатель фракции «Слуга Народа» Давид Арахамия.





Корреспондент ОНТ находится в Гомельской области. В одном из комплексов. Помещение, в котором проходят переговоры, называется «домик рыбака». Точные координаты и название населенных пунктов не называются. Это одно из требований безопасности. Переговорщиков из Украины ждали сутки фактически прежде чем они прибыли на место.

Украинская делегация прибыла на вертолете. Вторая машина -- вероятно сопровождение. Время посадки 11:26. После этого краткая подготовка. Снимать можно только протокольное видео. Несколько первых минут встречи с приветствиями сторон.

В составе украинской делегации министр обороны Резников, заместитель министра иностранных дел Точицкий, советник главы офиса Зеленского Подоляк, депутат Рады Умеров, замглавы украинской делегации в трехсторонней контактной группе Костин, а также глава фракции «Слуга народа» Арахамия. Состав российской делегации --фамилии не называются. Известно, что это представители министерств обороны и иностранных дел. Возглавляет делегацию помощник президента России Владимир Мединский.

Беларусь создала все необходимые условия, чтобы эта встреча состоялась. Фактически это первый случай, когда Россия и Украина сели за стол переговоров. За 8 лет! Не с начала войсковой спецоперации России в Украине. Первоначально встреча должна была состояться вчера. Но в последний момент украинцы отказались ехать в Гомель. Россияне выставили ультиматум, 3 часа – и уезжаем. Тогда Президент Беларуси Александр Лукашенко сделал звонок Владимиру Зеленскому и убедил встретиться с российской стороной. Александр Лукашенко также позвонил в Кремль Владимиру Путину, после чего российская делегация согласилась задержаться в Беларуси. Наш президент гарантировал украинской стороне безопасность.

Переговоры ожидаются горячими. Оценки, сколько продлятся, сделать сложно. Проводятся они в формате без предварительных условий. Вопросов много. И сегодняшняя встреча – реальная возможность найти компромисс. Обещано, что после завершения обсуждения, стороны сделают заявления.

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