Из подземных хранилищ газа Европы отобран весь закачанный туда летом газ

Источник материала: ОНТ

В Европе из подземных хранилищ газа был отобран весь газ, который закачали туда летом. Об этом информирует «Газпром».

Уточняется, что общий остаток газа в подземных хранилищах Европы – 29,5%. Подземные хранилища Франции опустошены на 77,1%, Германии – на 70,6%.

В европейских хранилищах Для восполнения запасов газа к следующей зиме необходимо будет закачать объемы газа, которые никогда ранее за один летний сезон не закачивались.

Фото: Pixabay / носит иллюстративный характер

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