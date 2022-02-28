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Из подземных хранилищ газа Европы отобран весь закачанный туда летом газ

28.02.2022 14:32 — Разное | ОНТ  
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Источник материала: ОНТ

Из подземных хранилищ газа Европы отобран весь закачанный туда летом газ

В Европе из подземных хранилищ газа был отобран весь газ, который закачали туда летом. Об этом информирует «Газпром».

Уточняется, что общий остаток газа в подземных хранилищах Европы – 29,5%. Подземные хранилища Франции опустошены на 77,1%, Германии – на 70,6%.

В европейских хранилищах Для восполнения запасов газа к следующей зиме необходимо будет закачать объемы газа, которые никогда ранее за один летний сезон не закачивались.

Фото: Pixabay / носит иллюстративный характер

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В Европе из подземных хранилищ газа был отобран весь газ, который закачали туда летом. Об этом информирует «Газпром». Уточняется, что общий остаток газа в подземных...
 
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