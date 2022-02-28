Курсы валют на 01.03.2022

Источник материала: ProBusiness





Ежедневный курс белорусского рубля к доллару США, евро, российскому рублю и валютам некоторых других стран, а также изменение курса ко дню предыдущих торгов.

Валюта НБ РБ Колебания Единиц Доллар США 3.0744 0.3147 1 USD Евро 3.4299 0.3426 1 EUR Российский рубль 2.9757 -0.3221 100 RUB Гривна 10.2309 1.0472 100 UAH Юань 4.8738 0.5041 10 CNY

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