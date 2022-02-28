Как в Беларуси борются с утечкой сведений и как защитить свои личные данные?

Источник материала: ОНТ

Право на защиту своих личных данных закреплено в одном из законов Беларуси. О том, как теперь борются с утечкой сведений о каждом из нас.

15 ноября прошлого года вступил в силу Закон «О защите персональных данных». Обеспечивать безопасность личной информации помогает профильный Национальный центр. Его создали накануне. Прежде всего, специалисты проверяют организации, которые работают с персональными данными. Это могут быть операторы сотовой связи, банки, сетевые магазины.

Владимир Кузуро, начальник управления контроля и аудита Национального центра защиты персональных данных Беларуси: «В основном сейчас проводятся камеральные проверки. По итогам этих проверок операторам и уполномоченным лицам даются соответствующие разъяснения, рекомендации. Как одно из направлений центра – проведение аудита».

Сотрудники центра рассылают в организации, которые обратились за аудитом, специальные чек-листы по работе с персональными данными. Здесь указаны объемы и специфика обработки информации. Нюансов много, ведь к личным данным относятся любые сведения – фамилия, имя, дата рождения, кредитная история, национальная принадлежность, отпечатки пальцев. Операторы, или те, кто собирают, хранят, обрабатывают и структурируют персональную информацию, обязаны делать это в соответствии с новым законом.

Владимир Кузуро, начальник управления контроля и аудита Национального центра защиты персональных данных Беларуси: «Операторы в большей степени неправильно доводят до граждан, до своих клиентов цели и основания обработки персональных данных. Есть требования законодательства, есть требования к согласию, которое должно даваться субъектом персональных данных. К сожалению, не все организации соблюдают эти требования, в том числе и в рамках реализации подготовки своих внутренних локальных актов».

Другое, не менее важное направление работы центра – обучение сотрудников, которые занимаются работой с персональными данными на предприятиях.

Ольга Шибко, заместитель начальника управления образовательных услуг и связей с общественностью Национального центра защиты персональных данных Беларуси: «Будет предложен и изучен международный опыт, как реализуется право на защиту персональных данных в других государствах, потому что мы не первые в этой сфере, мы учитывали лучшие практики мировые, европейские, мы изучали практики защиты персональных данных в Российской Федерации, кроме того, обработчики персональных данных узнают, как правильно пользоваться таким инструментом как согласие на обработку персональных данных».

Полезную информацию по теме можно найти на официальном сайте центра. Популярностью пользуются онлайн-вебинары, их уже прослушали более 500 слушателей. Здесь же есть рекомендации, пошаговые алгоритмы, нормативные акты и ответы на частые вопросы.

Ольга Шибко, заместитель начальника управления образовательных услуг и связей с общественностью Национального центра защиты персональных данных Беларуси: «Наши персональные данные должны обрабатываться на законных основаниях либо с согласия субъекта в некоторых случаях. Должна быть обеспечена их защита, хранение и обработка тоже исключительно на законных основаниях и не должно допускаться распространение тоже исключительно на законных основаниях и не должно быть распространение персональных данных без согласия либо без законных оснований».

Персональные данные в современном мире – это ценность. Важно научиться правильно их защищать.

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