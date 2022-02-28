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Как в Беларуси борются с утечкой сведений и как защитить свои личные данные?
Источник материала: ОНТ
Право на защиту своих личных данных закреплено в одном из законов Беларуси. О том, как теперь борются с утечкой сведений о каждом из нас.
15 ноября прошлого года вступил в силу Закон «О защите персональных данных». Обеспечивать безопасность личной информации помогает профильный Национальный центр. Его создали накануне. Прежде всего, специалисты проверяют организации, которые работают с персональными данными. Это могут быть операторы сотовой связи, банки, сетевые магазины.
Сотрудники центра рассылают в организации, которые обратились за аудитом, специальные чек-листы по работе с персональными данными. Здесь указаны объемы и специфика обработки информации. Нюансов много, ведь к личным данным относятся любые сведения – фамилия, имя, дата рождения, кредитная история, национальная принадлежность, отпечатки пальцев. Операторы, или те, кто собирают, хранят, обрабатывают и структурируют персональную информацию, обязаны делать это в соответствии с новым законом.
Другое, не менее важное направление работы центра – обучение сотрудников, которые занимаются работой с персональными данными на предприятиях.
Полезную информацию по теме можно найти на официальном сайте центра. Популярностью пользуются онлайн-вебинары, их уже прослушали более 500 слушателей. Здесь же есть рекомендации, пошаговые алгоритмы, нормативные акты и ответы на частые вопросы.
Персональные данные в современном мире – это ценность. Важно научиться правильно их защищать.
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Право на защиту своих личных данных закреплено в одном из законов Беларуси. О том, как теперь борются с утечкой сведений о каждом из нас. 15 ноября прошлого года...
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