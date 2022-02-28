Гороскоп на 1 марта: Львам нужно решать финансовые вопросы, Стрельцам – воздержаться от крупных покупок

Источник материала: ОНТ

У Овнов появятся новые идеи и планы. Звёзды советуют вам прислушаться к совету опытных людей и подумать над тем, как лучше осуществить задуманное.

Тельцы с выгодой для себя смогут решить вопросы, которые будут связаны с личным имуществом. Чтобы добиться успеха и преодолеть преграды, вам придётся проявить настойчивость.

Близнецам предстоит запастись терпением. Вам удастся получить то, что вы желаете, но несколько позже. Талант общения поможет вам стать объектом симпатии среди новых знакомых.

Настроение у Раков будет зависеть от эмоций. Благодаря позитивным мыслям вы легко добьётесь успеха в важном деле и справитесь с тем, что не получалось у других.

Хороший день для решения финансовых вопросов у Львов. Если вы проявите свойственную вам проницательность в финансовых вопросах, то сможете избежать неоправданных расходов и сделок.

Девам не следует делиться с окружающими своими ближайшими планами. Звёзды советуют вам руководствоваться здравым смыслом. Вечер обещает приятные сюрпризы.

Весам лучше не тратить силы на дела, которые не требуют быстрой реализации. Постарайтесь сосредоточить своё внимание на чём-то одном – и успех не заставит себя ждать.

День будет насыщенным и утомительным у Скорпионов. В профессиональной сфере для вас откроются новые возможности, а интуиция подскажет вам, как лучше ими воспользоваться.

Стрельцы, постарайтесь отказаться от крупных покупок, если они не планировались заранее. Стоит проявить тактичность при общении с любимым человеком.

Козероги будут нуждаться в эмоциональной поддержке близких людей. Доброжелательная атмосфера позволит вам обсудить серьёзные вопросы и поделиться с родными своими переживаниями.

Водолеям придётся заниматься чужими делами и решать проблемы, которые возникли из-за ошибок партнёров. Постарайтесь сохранять спокойствие и не нервничать по любому поводу.

Рыбам удастся добиться успеха там, где требуются решительность и настойчивость. Вы готовы отстаивать свои интересы и не намерены идти на компромиссы.

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