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БЖД: покупка электронных билетов через онлайн-сервисы временно недоступна
Источник материала: ОНТ
Как
Купить билеты можно в кассах. Их оформление доступно на поезда внутреннего сообщения, которые курсируют по территории Беларуси в день покупки билета
Дополнительную информацию можно получить в Контакт-центре БЖД по телефону 105.
Фото: Pixabay / носит иллюстративный характер
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Как информирует пресс-служба Белорусской железной дороги, по техническим причинам временно недоступны покупка и возврат электронных билетов на веб-ресурсах БЖД в...
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