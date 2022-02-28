БЖД: покупка электронных билетов через онлайн-сервисы временно недоступна

Источник материала: ОНТ

Как информирует пресс-служба Белорусской железной дороги, по техническим причинам временно недоступны покупка и возврат электронных билетов на веб-ресурсах БЖД в республиканском и международном сообщениях на поезда с нумерованными местами.

Купить билеты можно в кассах. Их оформление доступно на поезда внутреннего сообщения, которые курсируют по территории Беларуси в день покупки билета

Дополнительную информацию можно получить в Контакт-центре БЖД по телефону 105.

Фото: Pixabay / носит иллюстративный характер

Подписывайтесь на нас в Telegram