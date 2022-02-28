Мы высоко оцениваем проведение референдума в Беларуси – глава миссии наблюдателей от ШОС

Источник материала: ОНТ

После голосования на референдуме миссии – международные и национальные, которые наблюдали за процессом, – подводят итоги. С самого утра их пресс-конференции проходят в Доме профсоюзов.

Подробности смотрите в видеоинформации.





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