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Мы высоко оцениваем проведение референдума в Беларуси – глава миссии наблюдателей от ШОС
Источник материала: ОНТ
После голосования на референдуме миссии – международные и национальные, которые наблюдали за процессом, – подводят итоги. С самого утра их пресс-конференции проходят в Доме профсоюзов.
Подробности смотрите в видеоинформации.
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После голосования на референдуме миссии – международные и национальные, которые наблюдали за процессом, – подводят итоги. С самого утра их пресс-конференции...
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