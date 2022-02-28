﻿
ГазетыИсточникиСамое читаемоеРубрики
Все новости | Новости Экономики | Новости Общества | Новости Политики | Разное | Новости Спорта | Новости Мира | ЧП | Калейдоскоп | Новости Hi-Tech | Еще

Мы высоко оцениваем проведение референдума в Беларуси – глава миссии наблюдателей от ШОС

28.02.2022 16:13 — Разное | ОНТ  
Размер текста:
A
A
A

Источник материала: ОНТ

Мы высоко оцениваем проведение референдума в Беларуси – глава миссии наблюдателей от ШОС

После голосования на референдуме миссии – международные и национальные, которые наблюдали за процессом, – подводят итоги. С самого утра их пресс-конференции проходят в Доме профсоюзов.

Подробности смотрите в видеоинформации.


Подписывайтесь на нас в Telegram

 
 
В блог
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
После голосования на референдуме миссии – международные и национальные, которые наблюдали за процессом, – подводят итоги. С самого утра их пресс-конференции...
 
Новости дня
Новости разные
 
Житель Лунинецкого района нанес спящему собутыльнику не менее 13 ударов ножом
Главные новости сегодня
 
﻿
ТОП-новости Беларуси
Лента новостей

Разное

Свежие газеты

Архив (Разное)

﻿
﻿
Главная |  Новости  |  Справки  |  Бизнесмены  |  Каталог СМИ  |  РАЗМЕЩЕНИЕ СТАТЬИ НА НОВОСТНОМ ПОРТАЛЕ 21.BY 
О ПРОЕКТЕ   РЕКЛАМА   КОНТАКТЫ   КАРТА САЙТА   АРХИВ  
© 2021 21.by