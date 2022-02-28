Житель Лунинецкого района нанес спящему собутыльнику не менее 13 ударов ножом

Источник материала: БелТА

28 февраля, Брест /Корр. БЕЛТА/. Прокуратура Лунинецкого района поддержала в суде государственное обвинение по уголовному делу в отношении местного жителя, которому инкриминировано причинение тяжких телесных повреждений, сообщили БЕЛТА в службе информации областной прокуратуры.

Инцидент, едва не закончившийся трагически, произошел в ноябре 2021 года. Обвиняемый и его знакомый распивали спиртные напитки. В какой-то момент между мужчинами произошел конфликт: потерпевший сделал приятелю замечание о недопустимости грубого отношения к супруге. Впоследствии, когда тот лег спать, фигурант нанес собутыльнику не менее 13 ножевых ранений, опасных для жизни.

С учетом представленных государственным обвинителем доказательств суд Лунинецкого района на основании ч.1 ст.147 (умышленное причинение тяжкого телесного повреждения) УК назначил фигуранту наказание в виде ограничения свободы с направлением в исправительное учреждение открытого типа на срок 4 года.

Еще один обвинительный приговор в суде Лунинецкого района огласили в отношении местного жителя, который угрожал убийством своей престарелой матери. Согласно материалам дела, нетрезвый мужчина в ходе ссоры приставил к шее пожилой женщины нож (которая к тому же по состоянию здоровья находилась в беспомощном состоянии) и при этом высказывал угрозы убийством.

Прокурор Лунинецкого района, изучив материалы доследственной проверки территориального РОВД, возбудил уголовное дело частно-публичного обвинения в отсутствие заявления потерпевшей. Выездное судебное заседание прошло в сельском доме культуры в присутствии жителей агрогородка Велута. На основании ст.186 (угроза убийством) УК мужчину приговорили к двум месяцам ареста. Также его будут принудительно лечить от хронического алкоголизма. Приговор в законную силу не вступил и может быть обжалован и опротестован в апелляционном порядке.-0-