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Объясняем про SWIFT: как он работает и что будет, если от него отключить

28.02.2022 16:43 — Разное | Myfin  
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Источник материала: Myfin

Объясняем про SWIFT: как он работает и что будет, если от него отключить
Снимок носит иллюстративный характер. Источник: flickr.com / Diverse Stock Photos

Если коротко, SWIFT (Society for Worldwide Interbank Financial Telecommunication или Сообщество международных межбанковских финансовых телекоммуникаций) – это система обмена информацией при трансграничных банковских операциях, которая напоминает своеобразный мессенджер и на самом деле не является платежной системой. Он появился еще в 1970-е годы в Европе с целью обеспечивать безопасное и быстрое осуществление международных платежей.

SWIFT работает так: отправляет платежные инструкции банка-эмитента для банка-ремитента от имени клиентов, которые собираются осуществить платеж, а затем сами банки переводят средства через базовую платежную сеть.

К примеру, компания «А» из США хочет осуществить платеж в $ 50 тыс. поставщику из Болгарии – компании «Б». Американская компания «А» связывается со своим местным банком, дает указание отправить платеж, предоставляет имя и счет бенефициара, сумму средств, которую хочет отправить, а также SWIFT-код банка-получателя. Как только банк компании «А» получает инструкции, он снимает $ 50 тыс. со счета американской компании. Затем банк направляет сообщение через SWIFT болгарскому банку компании «Б» с указанием перевести $ 50 тыс. на ее счет. Болгарская компания может выбрать, перевести деньги в национальную валюту или оставить платеж в долларах США, чтобы также расплачиваться с иностранными поставщиками.

В схеме при осуществлении операции, особенно если она включает обмен валют, в качестве посредника присутствует также банк-корреспондент: именно он списывает деньги с одного счета и зачисляет их на другой от имени банка, который инициировал финансовую операцию.

По большому счету, такие схемы можно осуществлять и без SWIFT, но с системой это делается гораздо удобнее, быстрее и безопаснее.

С помощью SWIFT на данный момент около 11 тыс. банков из более чем 200 стран и территорий осуществляют десятки миллионов транзакций каждый день. Журнал The Economist сообщал, что за 2021 год через SWIFT прошло около 90% от общей суммы трансграничных переводов мира, которая составила более $ 140 триллионов.

Работа системы поддерживается 26 офисами по всему миру, а штаб-квартира SWIFT находится в Бельгии. Из-за важности системы контроль за ее деятельностью осуществляют центральные банки Бельгии, Канады, Франции, Германии, Италии, Японии, Нидерландов, Великобритании, США, Швейцарии и Швеции, а также Европейский Центробанк, а руководство отдано Национальному банку Бельгии.

В теории отключение России от системы может затруднить поставки некоторых товаров и сырья в обоих направлениях, так как невозможно будет быстро за них расплатиться. Стоит отметить, что Россия является второй страной после США по количеству пользователей SWIFT – системой пользуются для осуществления международных транзакций более половины кредитных организаций страны.

– Если отключить Россию от SWIFT, то мы не будем получать [иностранную] валюту, но покупатели, страны Европы в первую очередь, не будут получать наши товары – нефть, газ, металлы и прочие важные составляющие их импорта. Нужно ли это им? Не уверен, – высказывался на эту тему в конце января 2022 года вице-спикер российского Совета Федерации Николай Журавлев.

Еще ранее в 2014 году, когда со стороны запада появились первые предложения отключения России от SWIFT, российский Центробанк начал разрабатывать альтернативу – Систему передачи финансовых сообщений (СПФС), работа над которой завершилась к 2017 году. К настоящему моменту более 300 банков и финансовых организаций присоединились к СПФС. Однако количество зарубежных банков, пользующихся системой, остается небольшим (в основном это иностранные «дочки» российских банков), так что она пока не может являться полноценной заменой SWIFT.

Чтобы полностью отказаться от SWIFT, необходимо, чтобы во всех банках-корреспондентах, с которыми наши банки сотрудничают в мире, была установлена та же система. После того как банки, которые нам интересны, на нее подпишутся, тогда можно говорить об аналоге, — говорил независимый экономист Дмитрий Мирошниченко еще в начале 2016 года.

Стоит отметить, что к декабрю прошлого года все белорусские банки были подключены к СПФС.

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Теги: Курсы валют, Новости
 
 
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