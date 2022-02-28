Объясняем про SWIFT: как он работает и что будет, если от него отключить

Источник материала: Myfin



Снимок носит иллюстративный характер. Источник: flickr.com / Diverse Stock Photos

Если коротко, SWIFT (Society for Worldwide Interbank Financial Telecommunication или Сообщество международных межбанковских финансовых телекоммуникаций) – это система обмена информацией при трансграничных банковских операциях, которая напоминает своеобразный мессенджер и на самом деле не является платежной системой. Он появился еще в 1970-е годы в Европе с целью обеспечивать безопасное и быстрое осуществление международных платежей.

SWIFT работает так: отправляет платежные инструкции банка-эмитента для банка-ремитента от имени клиентов, которые собираются осуществить платеж, а затем сами банки переводят средства через базовую платежную сеть.

К примеру, компания «А» из США хочет осуществить платеж в $ 50 тыс. поставщику из Болгарии – компании «Б». Американская компания «А» связывается со своим местным банком, дает указание отправить платеж, предоставляет имя и счет бенефициара, сумму средств, которую хочет отправить, а также SWIFT-код банка-получателя. Как только банк компании «А» получает инструкции, он снимает $ 50 тыс. со счета американской компании. Затем банк направляет сообщение через SWIFT болгарскому банку компании «Б» с указанием перевести $ 50 тыс. на ее счет. Болгарская компания может выбрать, перевести деньги в национальную валюту или оставить платеж в долларах США, чтобы также расплачиваться с иностранными поставщиками.

В схеме при осуществлении операции, особенно если она включает обмен валют, в качестве посредника присутствует также банк-корреспондент: именно он списывает деньги с одного счета и зачисляет их на другой от имени банка, который инициировал финансовую операцию.

По большому счету, такие схемы можно осуществлять и без SWIFT, но с системой это делается гораздо удобнее, быстрее и безопаснее.

С помощью SWIFT на данный момент около 11 тыс. банков из более чем 200 стран и территорий осуществляют десятки миллионов транзакций каждый день. Журнал The Economist сообщал, что за 2021 год через SWIFT прошло около 90% от общей суммы трансграничных переводов мира, которая составила более $ 140 триллионов.



Работа системы поддерживается 26 офисами по всему миру, а штаб-квартира SWIFT находится в Бельгии. Из-за важности системы контроль за ее деятельностью осуществляют центральные банки Бельгии, Канады, Франции, Германии, Италии, Японии, Нидерландов, Великобритании, США, Швейцарии и Швеции, а также Европейский Центробанк, а руководство отдано Национальному банку Бельгии.



В теории отключение России от системы может затруднить поставки некоторых товаров и сырья в обоих направлениях, так как невозможно будет быстро за них расплатиться. Стоит отметить, что Россия является второй страной после США по количеству пользователей SWIFT – системой пользуются для осуществления международных транзакций более половины кредитных организаций страны.

– Если отключить Россию от SWIFT, то мы не будем получать [иностранную] валюту, но покупатели, страны Европы в первую очередь, не будут получать наши товары – нефть, газ, металлы и прочие важные составляющие их импорта. Нужно ли это им? Не уверен, – высказывался на эту тему в конце января 2022 года вице-спикер российского Совета Федерации Николай Журавлев.

Еще ранее в 2014 году, когда со стороны запада появились первые предложения отключения России от SWIFT, российский Центробанк начал разрабатывать альтернативу – Систему передачи финансовых сообщений (СПФС), работа над которой завершилась к 2017 году. К настоящему моменту более 300 банков и финансовых организаций присоединились к СПФС. Однако количество зарубежных банков, пользующихся системой, остается небольшим (в основном это иностранные «дочки» российских банков), так что она пока не может являться полноценной заменой SWIFT.

– Чтобы полностью отказаться от SWIFT, необходимо, чтобы во всех банках-корреспондентах, с которыми наши банки сотрудничают в мире, была установлена та же система. После того как банки, которые нам интересны, на нее подпишутся, тогда можно говорить об аналоге, — говорил независимый экономист Дмитрий Мирошниченко еще в начале 2016 года.

Стоит отметить, что к декабрю прошлого года все белорусские банки были подключены к СПФС.

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