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Минчанку задержали за насилие в отношении сотрудника милиции

28.02.2022 17:27 — Разное | БелТА  
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Источник материала: БелТА

28 февраля, Минск /Корр. БЕЛТА/. За насилие в отношении милиционера задержана минчанка. Об этом БЕЛТА сообщили в ГУВД Мингорисполкома.

27 февраля на одном из участков для голосования в Первомайском районе столицы 65-летняя женщина попыталась сорвать погоны с охранявшего общественный порядок сотрудника милиции. Ее задержали.

"Пенсионерка пояснила, что утром употребляла алкоголь. К двум часам дня она отправилась на участок, прикрепив на куртку плакат с надписью "Нет войне". Там она начала проявлять агрессию, подошла к милиционеру и пыталась сорвать погоны", - рассказали в МВД.

В отношении задержанной возбуждено уголовное дело за насилие в отношении сотрудника органов внутренних дел. Ей грозит до семи лет лишения свободы.-0-

 
Теги: Минск
 
 
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"Пенсионерка пояснила, что утром употребляла алкоголь. К двум часам дня она отправилась на участок, прикрепив на куртку плакат с надписью "Нет войне". Там она начала...
 
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