Прокуратура Витебской области: выявлены нарушения и затягивание сроков в работе с ветхими домами

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28 февраля, Витебск /Алеся Пушнякова - БЕЛТА/. Органы прокуратуры Витебской области проверили исполнение законодательства о сокращении числа пустующих и ветхих строений, вовлечении в хозяйственный оборот освободившихся земельных участков. Об этом корреспонденту БЕЛТА сообщили в службе информации прокуратуры Витебской области.

"Установлен ряд недоработок территориальных исполнительных и распорядительных органов в этой части. В Витебском, Верхнедвинском, Глубокском, Докшицком, Оршанском, Полоцком, Россонском и Шумилинском районах функции по обследованию населенных пунктов, включая сбор необходимых материалов для составления заключений, направление извещений и предписаний лицам, имеющим право владения и пользования жилым домом, выполняли не комиссии, а сельские исполкомы. Это приводило к затягиванию сроков принятия соответствующих решений", - отметили в областной прокуратуре.

Например, работа по признанию дома 73 по ул.Центральной в д.Запрудье Летчанского сельсовета Витебского района начата в 2018 году. Заключение по обследованию жилого дома составлено лишь 16 марта 2020 года. Прокуроры установили и несоблюдение сроков направления уведомлений собственникам о предстоящем включении дома в реестр. В частности, заключение по домам 12 и 35 в д.Колпино Богушевского сельсовета Сенненского района составлено 12 ноября 2020 года. Однако извещение о предстоящем включении жилого дома в реестр было направлено только 23 июля 2021 года. Аналогичные нарушения выявлены в Бешенковичском, Верхнедвинском, Глубокском, Лепельском, Оршанском, Россонском, Шумилинском и Ушачском районах.

Комиссии Верхнедвинского, Докшицкого, Лепельского, Полоцкого и Шумилинского райисполкомов не обследовали должным образом территории районов, о чем свидетельствовали факты выявления прокуратурой многочисленных пустующих и ветхих домов, не включенных в соответствующие реестры. Прокуратура Бешенковичского района при обследовании территории Верхнекривинского сельсовета обнаружила, что в доме 3 в д.Рудые более трех лет, а в доме 4 в д.Андруки свыше 5 лет никто не проживал, дома были в запустении, заросли сорной растительностью, стекла в оконных рамах отсутствовали.

Решением Витебского райисполкома от 21 октября 2020 года в реестр ветхих домов включены дома 8А и 9А по ул.Победы в д.Глазомичи Яновичского сельсовета Витебского района. Предписания собственникам о восстановлении домов либо их сносе вовсе не направлялись, иная работа в отношении домов также не проводилась.

Органы прокуратуры Витебской области подготовили и направили акты надзора, в которых потребовали устранить выявленные нарушения, обеспечив порядок на земле. После их рассмотрения за ненадлежащую организацию работы по сокращению ветхих и пустующих домов ряд должностных лиц региона привлечен к дисциплинарной ответственности.-0-