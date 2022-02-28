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В Вильнюсе сожгли госфлаг Беларуси: Генпрокуратура возбудила уголовное дело

28.02.2022 17:27 — Разное | БелТА  
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Источник материала: БелТА

28 февраля, Минск /Корр. БЕЛТА/. Генеральная прокуратура возбудила уголовное дело за разжигание национальной вражды, сообщает БЕЛТА со ссылкой на надзорное ведомство.

Установлено, что 27 февраля 2022 года днем на территории посольства Беларуси в Вильнюсе группа граждан публично сняла Государственный флаг Республики Беларусь и уничтожила его путем сожжения. При этом вместо него поместила полотно бело-красно-белого цвета. 

"Надругавшись над нашей исторической и культурной реликвией, эти лица унизили национальную честь и достоинство белорусов", - отметили в Генпрокуратуре.

Противоправные действия квалифицированы по ч.3 ст.130 Уголовного кодекса Беларуси.

Для организации предварительного расследования уголовное дело направлено в Следственный комитет.-0-

 
Теги: Минск
 
 
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"Надругавшись над нашей исторической и культурной реликвией, эти лица унизили национальную честь и достоинство белорусов", - отметили в Генпрокуратуре.
 
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