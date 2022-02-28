Айтишники зарабатывают в 9 раз больше парикмахеров. Посмотрите на среднюю зарплату по стране

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фото: Myfin.by

Разница между Минском и Могилевщиной – больше 900 рублей

Наибольшая январская среднемесячная начисленная зарплата работников традиционно была в Минске, наименьшая – в Могилевской области.

Минск – 2 116 рублей;

Минская область – 1 476,7 рубля.

Гомельская область – 1 344 рубля;

Гродненская область – 1 261,2 рубля;

Брестская область – 1 239,4 рубля;

Витебская область – 1 230,7 рубля;

Могилевская область – 1 180,8 рубля.

Разница между самой «богатой» и «бедной» сферой – почти 9 раз

Фото: Myfin.by

Самую высокую зарплату по-прежнему получают IT-специалисты: в январе она составила 6 115,6 рубля. Самая маленькая зарплата была у парикмахеров и работников салонов – 692,8 рубля, что в 8,8 раза меньше самой высокой в стране зарплаты.



Топ-5 в категории наиболее высокооплачиваемых входят:

работники вспомогательной деятельности в сфере финансовых услуг и страхования – 4 184,5 рубля;

воздушного транспорта – 3 104,3 рубля (в том числе пассажирского – 3 251,2, грузового – 2 023,7);

нефтепереработки – 2 660,5 рубля;

горнодобывающей промышленности – 2 598,9;

финансисты и страховщики – 2 503,9;

Наиболее низкие зарплаты у работников библиотек, музеев, архивов – 853,8 рубля, у творческих работников – 875,3 рубля.

Средняя январская зарплата работников транспортной отрасли составила 1 493,8 рубля, промышленности – 1 555,8, строительства – 1 406,4, розничной торговли – 1 191,4, здравоохранения – 1 334, образования – 1 021, сельского, лесного и рыбного хозяйства – 1 085,2 рубля.

Как менялась зарплата в прошлом году?

Фото: pixabay.com

По данным официальной статистики, средняя зарплата за 2021 год составила 1 434,4 рубля или 551 доллар в эквиваленте. Реальная зарплата с учетом инфляции за год выросла на 4,4%, декабрь к декабрю – на 2,7%.

В январе 2021 года средняя зарплата была 1 290 рублей. Самый большой рост был зафиксирован в декабре 2021 года – сразу на 199 рублей, или на 13,5%.

Почему в январе всегда так падает зарплата и что с ней будет дальше?

Январская зарплата традиционно падает из года в год. Например, в январе прошлого года она уменьшилась почти на 185 рублей. Это связано с тем, что за декабрь организации выплачивают премии и годовые бонусы, так называемую 13-ю зарплату, немного подросла и производительность труда. Независимые эксперты прогнозируют, что средняя зарплата в этом году вряд ли превысит 600 долларов.

3 декабря прошлого года на совещании с правительством, говоря о зарплате, Александр Лукашенко заявил: «Главная наша задача – уровень этого года сохранить. Он невысокий у нас и по зарплатам, социальной защищенности. Но достаточный, чтобы жить. Пусть люди не возмущаются, жить можно. Только надо и людям шевелиться немножко. Как я уже говорил, раздевайтесь, начинайте работать. Если еще немножко добавите – тогда герои».